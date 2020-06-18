Происшествия

Били и приковали цепью: под Одессой трое озверевших «воспитателей» издевались над девочкой

В одном из сел Белгород-Днестровского района Одесской области в апреле нашли девочку, прикованную железной цепью к кровати. Как выяснилось, поиздевалась на ребенком ее родная мать… Девочку изъяли из неблагополучной семьи и после оказания медицинской помощи определили в местный центр социальной реабилитации для детей.

В ходе досудебного расследования, начатого по статье «Умышленное легкое телесное повреждение» Уголовного кодекса Украины, следователи полиции установили новые факты.

«Девочку били, приковывали цепью, чтобы не убегала из дома. К этому варварству имела отношение не только 42-летняя мать ребенка, но и ее 40-летний сожитель, который прикрепил цепь к дивану. А также — 41-летняя подруга матери, по советам которой и прибегли к такому методу «воспитания», — рассказал заместитель начальника отдела — начальник следствия Белгород-Днестровского ОП Павел Гавришко.

Поэтому дело переквалифицировали на ч. 2 ст. 127 («Пытки») УКУ. Всем трем фигурантам объявили о подозрении.

Кроме того, действия матери, которая неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, квалифицированы еще и по ст. 166 («Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком») УКУ. Следствие продолжается.

Напомним, о варварском отношении к ребенку тогда сообщила известная правозащитница Зоя Мельник. Она подчеркивает, что расследование преступлений против детей — это всегда нелегкая задача.

«Ведь заступиться за ребенка некому, сам малолетний может не знать своих прав, считать насилие нормой», — подчеркивает Мельник.

По данным общественницы, вышеупомянутая семья в этом селе проживает три года. За это время мать неоднократно привлекалась к ответственности ввиду аморального образа жизни и употребления алкоголя вместе со своим сожителем. Оба нигде не работают.

Из-за плохого отношения девочка неоднократно убегала из дома, голодала, просила еду у соседей, не посещала школу и т. д. В 2019 году ее уже изымали из семьи, но судья Белгород-Днестровского суда Ольга Приемова тогда приняла решение в пользу матери.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о вопиющем случае, произошедшем недавно в Херсонской области. Там семимесячную девочку избили, сломали ей руку и бросили в доме одну.

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