В Харькове охранники зверски избили посетителя парка: в сеть попало видео происшествия

Происшествия

В Харькове, где недавно мужчина остановил машину, водителю которой стало плохо прямо за рулем, в саду имени Шевченко произошло ЧП — местные охранники избили парня.

По информации ресурса «Харьков 1654», все началось с того, что мужчина прошелся по краю фонтана. Одному из охранников это не понравилось, что парня завели в помещение, где и избили. Сообщается, что парень попал в больницу с переломом носа

Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика.

На видео показано, как охранник держит дверь в помещение, а находящаяся рядом женщина кричит о вызове полиции.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», харьковские правоохранители задержали группу подростков 13−16 лет, которые ради развлечения нападали на случайный прохожих и жесткого избивали их.

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