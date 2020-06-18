26.67 / 26.88 29.76 / 30.19
Киев: +27
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Харькове охранники зверски избили посетителя парка: в сеть попало видео происшествия

14:05 18 июня 2020
Муниципальная охрана Харькова

В Харькове, где недавно мужчина остановил машину, водителю которой стало плохо прямо за рулем, в саду имени Шевченко произошло ЧП — местные охранники избили парня.

По информации ресурса «Харьков 1654», все началось с того, что мужчина прошелся по краю фонтана. Одному из охранников это не понравилось, что парня завели в помещение, где и избили. Сообщается, что парень попал в больницу с переломом носа

Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика.

На видео показано, как охранник держит дверь в помещение, а находящаяся рядом женщина кричит о вызове полиции.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», харьковские правоохранители задержали группу подростков 13−16 лет, которые ради развлечения нападали на случайный прохожих и жесткого избивали их.

417

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Муниципальная охрана Харькова

В Харькове охранники зверски избили посетителя парка: в сеть попало видео происшествия

вакцина

На путинских военных испытали вакцину от COVID-19: появились первые результаты

Парковка

Оставил машину поперек дороги: Богдана заподозрили в нарушении правил парковки (фото)

Зеленский

В Закарпатье родители назвали ребенка Зеленский

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер