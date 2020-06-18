- 14:34 Найден мертвым мужчина, который изрезал ножом двухлетнего сына под Запорожьем
- 14:31 Бывшего мужа звезды сериала «Две судьбы» нашли мертвым
- 14:22 До +30: синоптик рассказала о погоде до конца недели и в выходные дни
- 14:05 В Харькове охранники зверски избили посетителя парка: в сеть попало видео происшествия
- 13:59 На путинских военных испытали вакцину от COVID-19: появились первые результаты
- 13:58 Оставил машину поперек дороги: Богдана заподозрили в нарушении правил парковки
- 13:42 Били и приковали цепью: под Одессой трое озверевших «воспитателей» издевались над девочкой
- 13:35 В Закарпатье родители назвали ребенка Зеленский
- 13:23 Онлайн-торговля повысит доступность лекарств, — эксперт
- 13:19 Требовал выкуп и протаранил авто: Melovin сообщил о вопиющем инциденте с таксистом
- 13:12 Под Запорожьем оригинально проучили ушлых воров
- 13:10 «Челси» объявил о переходе супербомбардира Вернера: лучшие голы форварда
В Харькове охранники зверски избили посетителя парка: в сеть попало видео происшествия
В Харькове, где недавно мужчина остановил машину, водителю которой стало плохо прямо за рулем, в саду имени Шевченко произошло ЧП — местные охранники избили парня.
По информации ресурса «Харьков 1654», все началось с того, что мужчина прошелся по краю фонтана. Одному из охранников это не понравилось, что парня завели в помещение, где и избили. Сообщается, что парень попал в больницу с переломом носа
Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика.
На видео показано, как охранник держит дверь в помещение, а находящаяся рядом женщина кричит о вызове полиции.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», харьковские правоохранители задержали группу подростков 13−16 лет, которые ради развлечения нападали на случайный прохожих и жесткого избивали их.417
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!