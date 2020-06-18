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В Харькове мужчина остановил машину с водителем, которому стало плохо за рулем: выяснились новые детали
Выяснилось состояние харьковского водителя, которому стало плохо за рулем прямо во время движения — его неуправляемый автомобиль остановил мужчина, выскочивший из своего авто.
Как сообщает «NewsRoom», в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф подтвердили информацию о происшествии. Руководитель Центра Виктор Забашта рассказал, что приехавшие на место ЧП медики выяснили, что у 61-летнего харьковчанина случились почечные колики.
Ему оказали помощь на месте, госпитализация не потребовалась.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в одесской больнице умер водитель, госпитализированный с инсультом — ему стало плохо за рулем прямо во время движения. Неуправляемый автомобиль вылетел с мостовой на тротуар, снес ограждение и сбил двух пешеходов.270
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До 7 тысяч смертей к концу года: Ляшко озвучил неутешительный прогноз по эпидемии коронавируса в Украине
В Харькове мужчина остановил машину с водителем, которому стало плохо за рулем: выяснились новые детали
В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».