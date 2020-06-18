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Происшествия

В Харькове мужчина остановил машину с водителем, которому стало плохо за рулем: выяснились новые детали

10:04 18 июня 2020
Мужчина остановил неуправляемое авто в Харькове

Выяснилось состояние харьковского водителя, которому стало плохо за рулем прямо во время движения — его неуправляемый автомобиль остановил мужчина, выскочивший из своего авто.

Как сообщает «NewsRoom», в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф подтвердили информацию о происшествии. Руководитель Центра Виктор Забашта рассказал, что приехавшие на место ЧП медики выяснили, что у 61-летнего харьковчанина случились почечные колики.

Ему оказали помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в одесской больнице умер водитель, госпитализированный с инсультом — ему стало плохо за рулем прямо во время движения. Неуправляемый автомобиль вылетел с мостовой на тротуар, снес ограждение и сбил двух пешеходов.

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