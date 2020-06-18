Вакарчук ответил на отказ нардепов лишать его мандата

Украина

Народный депутат Святослав Вакарчук не может сказать, как теперь будет работать в Раде, учитывая, что не смог сдать мандат парламентария.

18 июня Рада отказалась исключать из своих рядов Вакарчука. За это проголосовали лишь 175 депутатов при необходимых 226.

«У меня нет комментариев по этому поводу», — заявил Вакарчук, отвечая на вопрос НВ.

Напомним, 11 июня Святослав Вакарчук объявил, что слагает депутатский мандат. Парламентарий объяснил, что в ближайших планах у него большие образовательные проекты, но политику он тоже не покидает. Место Вакарчука в Раде должна была занять юрист Алина Свидерская.

Вакарчук в Раде не входил в число депутатов, аккуратно посещающих сессионный зал. Так, в июне нардеп не зарегистрировался ни на одном из семи заседаний.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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