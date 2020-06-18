Деньги

Фармацевтическая отрасль не стала сверхприбыльной из-за пандемии COVID-19, для фармкомпаний это такой же кризис, как и для других отраслей: спрос упал и на лекарства. Об этом на своей странице в сети Facebook написал исполнительный директор ПАО «Фармак» Владимир Костюк.

Владимир Костюк сообщил, что принял участие от Украины в онлайн-саммите лидеров Глобального договора ООН Recover better, Recover stronger, Recover together, где в рамках панельной дискуссии шла речь об уроках пандемии для предприятий.

«Производитель холодильного оборудования из Турции рассказал, как ему удалось в короткий срок наладить выпуск аппаратов ИВЛ. Секрет кроется в инвестициях в исследования и разработки и серьезном научном кадровом потенциале, которому по силам решение сложных технических задач. Такую же политику проводит и „Фармак“. Ежегодно мы инвестирует в R&D 15 млн долл. Аппараты ИВЛ, конечно, не наш профиль, но выпуск необходимых лекарств для интенсивной терапии при лечении COVID-19 у нас в портфеле есть, и мы увеличили производство за несколько дней, благодаря нашей команде», — отметил Владимир Костюк.

Он также сообщил, что приверженность компании «Фармак» европейским ценностям и стандартам качества сделала компанию понятной и предсказуемой для зарубежных партнеров. «Это, в свою очередь, позволило нам начать поставки в страны ЕС по упрощенной процедуре регистрации препарата для анестезии, применяемого при лечении осложнений COVID-19», — отметил Владимир Костюк.

Кроме того, в своем выступлении на онлайн-саммите Владимир Костюк привел примеры взаимодействия «Фармак» на уровне государства, бизнеса и неправительственных организаций.

«Речь о поставках лекарств и оборудования от наших акционеров в 18 больниц, о ставке государства на внутренний бизнес и упрощение регуляторных процедур для обеспечения страны лекарствами, о новых партнерствах, например с сервисами по заказу лекарств через Интернет и доставки. Добавим и о плюсах членства „Фармак“ во всеевропейской организации производителей генерических лекарств — Medicines for Europe. Это позволило нам быть в курсе тех проблем, с которыми столкнется украинская медицина и, в частности, фармацевтика, потому что эпидемия в странах ЕС началась раньше», — подчеркнул Владимир Костюк.

Ранее «ФАКТЫ» сообщили, что компания «Фармак» и благотворительный фонд семьи Жебривских (правопреемник Благотворительного фонда «Фармак») передали медицинское оборудование и средства защиты 17-ти больницам и военному госпиталю.

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