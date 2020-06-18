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Украина

В Раде не хотят видеть Шкарлета главой Минобразования

15:22 18 июня 2020
Сергей Шкарлет

В профильном Комитете Верховной Рады не поддерживают кандидатуру ректора Черниговского государственного технологического университета Сергея Шкарлета, которого президент Владимир Зеленский называл одним из трех кандидатов на пост министра образования.

Как сообщают «Контракты», позицию парламентского Комитета озвучила его секретарь, народный депутат Украины Наталья Пипа. «Профильный комитет не поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета на должность министра образования», — отметила она.

Не исключено, что народные депутаты еще в четверг, 18 июня, рассмотрят в сессионном зале проект постановления о его назначении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», накануне в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления о назначении Шкарлета, инициатором которого указан Кабмин.

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