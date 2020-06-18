Многая лета: Людмила Кучма празднует юбилей

Политика

Сегодня отмечает юбилей Людмила Кучма — супруга президента Украины (1994−2005 гг.) Леонида Кучмы. Вместе они — более полувека! Познакомились на сельхозработах, куда отправляли в помощь колхозам молодых специалистов конструкторского бюро «Южное» в тогдашнем Днепропетровске. На этом предприятии начиналась трудовая биография и Леонида Даниловича, и Людмилы Николаевны. А их семья по сути родилась именно в день рождения Людмилы Николаевны — 19 июня 1961 года. Об этом дне в одном из интервью будущая первая леди Украины вспоминала так: «Утром, перед тем как уехать в поле, Леонид Данилович зачем-то пошел в правление колхоза. Рядом с правлением росли чудесные розы. Смотрю: Леонид возвращается с охапкой тех самых роз — ради меня разорил целую клумбу. И мое сердце дрогнуло. А предложение он сделал весьма нахальным образом. Представил меня бабушке, у которой квартировал: „Познакомьтесь, это моя невеста“. Я опешила. А бабулька подхватила: „О, бiленькi та чорненькi помiшаються — гарно буде“. Так и получилось».

Людмила Кучма родилась в 1940 году на Урале в городе Воткинске. А спустя 15 лет ее родители переехали в Днепропетровск, где Людмила Николаевна и познакомилась со своим будущим супругом. Она никогда не была в его тени, какую бы должность Леонид Данилович не занимал: конструктор баллистических ракет, генеральный директор «Южмаша», премьер-министр, президент Украины. Людмила Кучма всегда вела активную общественную деятельность, направленную на поддержку и защиту семьи, детей и материнства. Возглавляла Национальный фонд социальной защиты детей и матерей «Украина — детям», совет благотворительного фонда «Надежды и добра», поддерживала паралимпийское движение в Украине и привлекала спонсорские средства для поддержки украинских спортсменов с проблемами опорно-двигательного аппарата, а также инвалидов по зрению. Людмила Кучма была послом ЮНЕСКО по вопросам поддержки талантливых детей. Ее знают очень искренним и сердечным человеком, она продолжает заниматься благотворительностью, поддерживает дочь, которая основала один из крупнейших фондов по борьбе со СПИДом. И, безусловно, внуков: старшего Романа и младших Катерину и Веронику. С наилучшими пожеланиями «ФАКТЫ» искренне поздравляют Людмилу Николаевну с юбилеем!

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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