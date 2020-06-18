26.63 / 26.84 29.68 / 30.10
Киев: +22
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Деньги

Украинцы начали обращать внимание на энергоэффективность, государство должно помогать в этом, — бизнесмен Лищина Сергей Богданович

10:00 19 июня 2020
Лищина Сергей Богданович
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Бережное отношение к окружающей среде и уменьшение нагрузки на природные ресурсы являются критически важными для выживания цивилизации. Государство должно прилагать усилия для внедрения энергоэффективных технологий и сохранения экологии, считает предприниматель, соучредитель ООО «Обио» (торговая марка «Изоват») Сергей Лищина.

«Стремительное развитие производства за последние 150 лет влияет на глобальное потепление, возможно, этот процесс непосредственно связан с жизнедеятельностью человечества. На планете уменьшаются не только природные ресурсы (в том числе источники энергоносителей), уже сегодня во многих регионах планеты вопрос доступности питьевой воды становится просто вопросом выживания», — заявил он в интервью.

По мнению Лищины, программы по защите окружающей среды должны быть частью государственной политики. Так же, как финансирование науки, налоговые льготы и кредиты на модернизацию оборудования и переход на альтернативные источники энергии.

«К сожалению, технологии сегодняшнего дня не позволяют реализовать производство продукции на 100% „экологически чистым“, но к этому нужно стремиться. Ведь сколько бы мы ни ставили новых фильтров или печей дожигания, сколько бы миллионов евро ни потратили на очистку вредных выбросов, они, к сожалению, будут. Другой вопрос — какие именно выбросы и в каком объеме», — объясняет бизнесмен.

Он отметил, что в Украине растет спрос на энергоэффективные технологии, а его компания, производящая теплоизоляционные материалы, открывает новую производственную линию.

«Наши граждане стали понимать, что дом должен быть не только прочным, но и энергоэффективным. Хорошо, что появились инструменты, я имею в виду так называемые „теплые кредиты“, которые позволяют хотя бы частично компенсировать потребителю расходы на теплоизоляцию жилья. Ведь основное предназначение выпускаемой нами продукции — как раз и есть сохранение энергии», — отметил Лищина.

46

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

В Украине усилят контроль за соблюдением карантина: кого это коснется

В Украине усилят контроль за соблюдением карантина: кого это коснется

Коляска выкатилась на дорогу

В Харькове мужчина остановил коляску с ребенком, которая выкатилась на дорогу (видео)

Голубовская Ольга

Такой же коллапс, как в Италии: доктор-инфекционист Голубовская призывает "срочно готовить клиники"

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер