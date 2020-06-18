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Украинцы начали обращать внимание на энергоэффективность, государство должно помогать в этом, — бизнесмен Лищина Сергей Богданович

Бережное отношение к окружающей среде и уменьшение нагрузки на природные ресурсы являются критически важными для выживания цивилизации. Государство должно прилагать усилия для внедрения энергоэффективных технологий и сохранения экологии, считает предприниматель, соучредитель ООО «Обио» (торговая марка «Изоват») Сергей Лищина.

«Стремительное развитие производства за последние 150 лет влияет на глобальное потепление, возможно, этот процесс непосредственно связан с жизнедеятельностью человечества. На планете уменьшаются не только природные ресурсы (в том числе источники энергоносителей), уже сегодня во многих регионах планеты вопрос доступности питьевой воды становится просто вопросом выживания», — заявил он в интервью.

По мнению Лищины, программы по защите окружающей среды должны быть частью государственной политики. Так же, как финансирование науки, налоговые льготы и кредиты на модернизацию оборудования и переход на альтернативные источники энергии.

«К сожалению, технологии сегодняшнего дня не позволяют реализовать производство продукции на 100% „экологически чистым“, но к этому нужно стремиться. Ведь сколько бы мы ни ставили новых фильтров или печей дожигания, сколько бы миллионов евро ни потратили на очистку вредных выбросов, они, к сожалению, будут. Другой вопрос — какие именно выбросы и в каком объеме», — объясняет бизнесмен.

Он отметил, что в Украине растет спрос на энергоэффективные технологии, а его компания, производящая теплоизоляционные материалы, открывает новую производственную линию.

«Наши граждане стали понимать, что дом должен быть не только прочным, но и энергоэффективным. Хорошо, что появились инструменты, я имею в виду так называемые „теплые кредиты“, которые позволяют хотя бы частично компенсировать потребителю расходы на теплоизоляцию жилья. Ведь основное предназначение выпускаемой нами продукции — как раз и есть сохранение энергии», — отметил Лищина.

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