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Украина

В ГБР рассказали подробности «религиозного» дела против Порошенко

19:57 18 июня 2020
Петр Порошенко

В четверг, 18 июня, в Государственном бюро расследований подтвердили, что против экс-президента Украины Петр Порошенко действительно открыто уголовное дело о разжигании межнациональной розни, о котором он публично заявлял.

О наличии этого уголовного дела УНИАН сообщили в пресс-службе ГБР.

«6 ноября 2019 года СБУ начала расследование по заявлению верующих Киевского патриархата УПЦ на незаконные действия ряда высших должностных лиц, совершивших действия, направленные на разжигание межрелигиозной розни при создании ПЦУ. В дальнейшем СБУ передала дело для расследования в ГБР», — указывается в сообщении.

В ГБР заявили, что следствие по этому делу продолжается.

Ранее сообщалось, что Печерский районный суд не избрал для Порошенко меру пресечения.

Фото: Facebook/Порошенко

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