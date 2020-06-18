- 16:54 В Японии обнаружили тело пропавшего в феврале украинского спортсмена
- 16:51 Суд не стал избирать меру пресечения Порошенко
- 16:28 Митрополит Симеон, одним из первых поддержавший создание ПЦУ, заболел коронавирусом
- 16:26 От Порошенко требуют сдать паспорт: стало известно, чего добивается прокуратура
- 16:15 На Печерске в Киеве неизвестные громили элитные автомобили
- 16:12 Роскошный гол украинца вывел его команду в финал Кубка Чехии
- 16:12 Разведка станет эффективнее: на вооружение ВСУ поступил беспилотник с впечатляющими характеристиками
- 15:54 "И вечный бой": суд снова "запретил" называть проспект в Харькове именем Жукова
- 15:44 В Чернигове "активисты" напали на нардепа от ОПЗЖ, а потом на полицейских: много задержанных
- 15:37 Трамп искренне верил, что власти Украины в 2016 году действовали против него
- 15:24 Стало известно, как Елену Зеленскую лечат от коронавируса
- 15:24 В Киеве пожар на подстанции обесточил Русановку и Березняки: первое видео с места ЧП
От Порошенко требуют сдать паспорт: стало известно, чего добивается прокуратура
В четверг, 18 июня, в Печерском райсуде Киева началось заседание по избранию меры пресечения пятому президенту Украины Петру Порошенко — ему ранее вручили подозрение по делу о назначении заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.
Ранее его адвокат Илья Новиков утверждал, что Порошенко хотят взять под арест. Также массмедиа не исключали варианта ареста с альтернативой в виде залога. Однако теперь ситуация изменилась — сторона обвинения на задержании не настаивает и говорит о мере пресечения в виде личного обязательства сроком до 10 июня. Такая мера, в частности, предусматривает сдачу заграничного паспорта, а также обязывает являться к следователю по первому требованию.
Петр Порошенко заявлял, что против него завели еще одно дело — за получение Украиной Томоса и создание Православной церкви Украины.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», накануне судебного заседания у отца Петра Порошенко случился инсульт и он умер.382
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
С нашей медициной любая мать, вырастившая двоих, а то и троих детей, может автоматически получить диплом педиатра.