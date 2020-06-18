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Украина

От Порошенко требуют сдать паспорт: стало известно, чего добивается прокуратура

16:26 18 июня 2020
Порошенко в Печерском суде

В четверг, 18 июня, в Печерском райсуде Киева началось заседание по избранию меры пресечения пятому президенту Украины Петру Порошенко — ему ранее вручили подозрение по делу о назначении заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.

Ранее его адвокат Илья Новиков утверждал, что Порошенко хотят взять под арест. Также массмедиа не исключали варианта ареста с альтернативой в виде залога. Однако теперь ситуация изменилась — сторона обвинения на задержании не настаивает и говорит о мере пресечения в виде личного обязательства сроком до 10 июня. Такая мера, в частности, предусматривает сдачу заграничного паспорта, а также обязывает являться к следователю по первому требованию.

Петр Порошенко заявлял, что против него завели еще одно дело — за получение Украиной Томоса и создание Православной церкви Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», накануне судебного заседания у отца Петра Порошенко случился инсульт и он умер.

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