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Украина

Суд не стал избирать меру пресечения Порошенко

16:51 18 июня 2020
Суд не стал избирать меру пресечения Порошенко

Печерский районный суд на заседании 18 июня не стал избирать меру пресечения пятому президенту Украины Петру Порошенко, которому накануне вручили подозрение по делу о назначении заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.

Как сообщил в соцсети народный депутат Алексей Гончаренко, заседание перенесено на 14:00 1 июля 2020 года.

Перед тем, как зайти в зал заседаний, Порошенко сообщил своим сторонникам, что в отношении него возбудили еще одно уголовное производство — за разжигание межрелигиозной вражды.

«Оказывается, они возбудили в отношении меня еще одно дело. Называется оно «За разжигание межрелигиозной розни путем получения Томоса и создания Православной церкви Украины», — заявил экс-президент.

В связи с участием пятого президента в судебном заседании его семья была вынуждена перенести дату похорон Алексея Порошенко, который скончался от инсульта — на 19 июня.

Напомним, адвокат Илья Новиков предупреждал о возможности ареста Порошенко.

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