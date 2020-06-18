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Под Москвой поезд насмерть сбил актрису из "Белого солнца пустыни"

В Подмосковье попала под поезд и погибла заслуженная артистка России Галина Дашевская. Напомним, ранее стало известно о таинственном исчезновения улик смертельного дорожно-транспортного происшествия с участием актера Михаила Ефремова.

Согласно первым данным следственного управления на транспорте, 79-летняя женщина пыталась перейти железную дорогу на красный свет семафора в районе станции «Жаворонки» Белорусского направления Московской железной дороги.

Актриса до последнего дня была активно занята в репертуаре «Театра Моссовета».

Также она сыграла более 40 ролей в различных спектаклях и снялась в знаменитых советских и российских фильмах и сериалах. В их числе — «Белое солнце пустыни» (в знаменитой ленте она сыграла жену Абдуллы Джемилю), «Июльский дождь», «Глухарь».

Супругом Дашевской был известный советский футболист Николай Маношин.

Напомним, в мае в Москве в возрасте 77 лет умерла актриса Алла Мещерякова, известная по фильмам «Хозяин тайги», «Пропажа свидетеля, «Ищу человека», «Уникум», «Ксения, любимая жена Федора», телесериалу «Бригада «, а также картине «А зори здесь тихие».

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