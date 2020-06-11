По делу Ефремова начали таинственно исчезать улики

Мир

Из московского бара Ulysses, в который, по слухам, перед смертельным ДТП заезжал актер Михаил Ефремов, пропали записи камер наблюдения.

Об этом сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на собственные источники.

Сотрудники правоохранительных органов проверяли, действительно ли актер посещал заведение перед аварией. Они решили изучить записи камер наблюдения, но их случайно стерли. Копий видеозаписи у сотрудников бара не оказалось.

Ранее в СМИ появлялась противоречивая информация. Одни источники утверждали, что Ефремов постоянно пил в этом баре, а перед ДТП провел там достаточно много времени. Другие же, ссылаясь на сотрудников бара, отмечали, что актер приехал в Ulysses уже в состоянии алкогольного опьянения. По словам сотрудников Ulysses, Ефремову отказали в выпивке, а он устроил ссору.

Напомним, что в ДТП с участием Ефремова погиб водитель службы доставки Сергей Захаров. 11 июня с ним простились в Москве, а гроб с телом повезли в родное село покойного.

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