- 17:01 Шмыгаль назвал условие возвращения Украины к жесткому карантину по коронавирусу
- 17:00 По делу Ефремова начали таинственно исчезать улики
- 16:48 Не время: Шмыгаль объяснил, почему Украина пока отказалась от приватизации крупных предприятий
- 16:23 ЦИК утвердила замену Ткаченко в Раде: что известно о Денисе Маслове
- 16:17 Египет и Израиль сообщили, когда откроются для иностранных туристов
- 16:11 Едва начавшееся лето установило в Киеве уже два температурных рекорда
- 15:33 "Это действует убийственно": в ЕС указали Зеленскому на важный момент в его поведении
- 15:31 В ногу со временем: королева Елизавета впервые приняла участие в публичной видеоконференции
- 15:30 НБУ снизил учетную ставку до исторического минимума
- 15:30 ЦИК разрешил украинцам без прописки участвовать в выборах
- 15:18 Коронавирус поразил Китай еще в конце прошлого лета: в США опубликовали громкое расследование
- 15:03 Jerry Heil переехала в новую квартиру
По делу Ефремова начали таинственно исчезать улики
Из московского бара Ulysses, в который, по слухам, перед смертельным ДТП заезжал актер Михаил Ефремов, пропали записи камер наблюдения.
Об этом сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на собственные источники.
Сотрудники правоохранительных органов проверяли, действительно ли актер посещал заведение перед аварией. Они решили изучить записи камер наблюдения, но их случайно стерли. Копий видеозаписи у сотрудников бара не оказалось.
Ранее в СМИ появлялась противоречивая информация. Одни источники утверждали, что Ефремов постоянно пил в этом баре, а перед ДТП провел там достаточно много времени. Другие же, ссылаясь на сотрудников бара, отмечали, что актер приехал в Ulysses уже в состоянии алкогольного опьянения. По словам сотрудников Ulysses, Ефремову отказали в выпивке, а он устроил ссору.
Напомним, что в ДТП с участием Ефремова погиб водитель службы доставки Сергей Захаров. 11 июня с ним простились в Москве, а гроб с телом повезли в родное село покойного.331
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух девочек в детском саду: — А у меня папа новый! — А как его зовут? — Дядя Миша. — Петренко? — Да. — А-а! Этот хороший! Он у нас в прошлом году папой был.