Известный боксер объявлен в розыск, спровоцировав смертельное ДТП (фото)

Спорт

Бывший претендент на титул чемпиона мира в супертяжелом весе 46-летний американец Бобби Ганн (23 победы, 20 из них — нокаутом, 7 поражений, 1 ничья) разыскивается полицией США по подозрению в непредумышленном убийстве в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло еще 28 сентября прошлого года.

Как сообщают представители правоохранительных органов штата Нью-Джерси, экс-боксер в состоянии алкогольного опьянения на своем пикапе Dodge Ram 3500 выехал на встречную полосу, что стало причиной лобового столкновения с Hyundai Elantra, в которой находилась супружеская пара Полли и Роберт Торнари. В итоге 51-летняя женщина погибла на месте, а ее муж получил тяжёлые травмы. Пока длилось расследование, Бобби находился на свободе. Правда, последний раз его видели 10 февраля в штате Аризона, после чего не могут найти.

Отметим, что в своей карьере Ганн дважды дрался за титул чемпиона мира. Правда, оба раза неудачно — в апреле 2007-го американца отправил в нокаут в первом раунде Энцо Маккаринелли, а в июле 2009-го бой с Томашем Адамеком завершился для Бобби техническим нокаутом в четвертом раунде. Также среди больших боев в карьере американца стоит назвать поединок с соотечественником Роем Джонсом-младшим в феврале 2017-го, также завершившийся для Ганна поражением.

Одним из самых больших боев в карьере Ганна был поединок с Роем Джонсом в феврале 2017-го

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