26.65 / 26.80 29.80 / 30.00
Киев: +20
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Известный боксер объявлен в розыск, спровоцировав смертельное ДТП (фото)

8:22 19 июня 2020
Бобби Ганн

Бывший претендент на титул чемпиона мира в супертяжелом весе 46-летний американец Бобби Ганн (23 победы, 20 из них — нокаутом, 7 поражений, 1 ничья) разыскивается полицией США по подозрению в непредумышленном убийстве в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло еще 28 сентября прошлого года.

Как сообщают представители правоохранительных органов штата Нью-Джерси, экс-боксер в состоянии алкогольного опьянения на своем пикапе Dodge Ram 3500 выехал на встречную полосу, что стало причиной лобового столкновения с Hyundai Elantra, в которой находилась супружеская пара Полли и Роберт Торнари. В итоге 51-летняя женщина погибла на месте, а ее муж получил тяжёлые травмы. Пока длилось расследование, Бобби находился на свободе. Правда, последний раз его видели 10 февраля в штате Аризона, после чего не могут найти.

Отметим, что в своей карьере Ганн дважды дрался за титул чемпиона мира. Правда, оба раза неудачно — в апреле 2007-го американца отправил в нокаут в первом раунде Энцо Маккаринелли, а в июле 2009-го бой с Томашем Адамеком завершился для Бобби техническим нокаутом в четвертом раунде. Также среди больших боев в карьере американца стоит назвать поединок с соотечественником Роем Джонсом-младшим в феврале 2017-го, также завершившийся для Ганна поражением.

Одним из самых больших боев в карьере Ганна был поединок с Роем Джонсом в феврале 2017-го

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что пьяный футболист чилийского «Аудакс Итальяно» Родриго Хольгадо устроил смертельное ДТП.

385

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Голубовская Ольга

Такой же коллапс, как в Италии: доктор-инфекционист Голубовская призывает "срочно готовить клиники"

Маска и перчатки

Маски на улице можно не носить: в Минздраве рассказали о новых правилах карантина

Младенец

Врачи отказали в кесаревом: украинка при родах потеряла здорового ребенка

Бобби Ганн

Известный боксер объявлен в розыск, спровоцировав смертельное ДТП (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер