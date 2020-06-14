19 июня 2020

С праздником вас, друзья мои! Вы, конечно же, можете поинтересоваться: с каким? И я вам отвечу — с самым необычным из всех возможных праздников на свете. С Международным Днём прогулки! Его ещё в некоторых странах называют проще — Днём неспешной прогулки. Придумали этот праздник жители американского штата Мичиган ровно 50 лет назад, в 1970 году. И это было своеобразным ответом на вошедший в то время в мире в моду бег трусцой. «'Хватит куда-то бежать! Хватит вечно лететь и спешить! Хватит, не замечая никого и ничего вокруг, поспешно решать сразу кучу свалившихся на вашу голову проблем! — призвали инициаторы праздника людей. — Давайте почаще предаваться неспешным прогулкам — прислушиваясь к себе, замедляя бешеный темп современной жизни, находя время и спокойно отдохнуть, и снять накопившееся нервное напряжение, и найти умиротворение от беседы с близким человеком…»

Не знаю, как на вас, а на меня затянувшийся «'коронавирусный» карантин оказал неожиданно благоприятное влияние. Раньше мы с супругой не очень часто посвящали время прогулкам. Как-то так уже давно сложилось. А вот вынужденный карантин приучил нас с детьми к регулярным и довольно длительным пешим походам по киевским паркам и просто по улицам. Начинали с 2−3 километров. А потом настолько втянулись, что дистанцию в 5−7-9 километров преодолевали, не замечая усталости, а порою даже не переводя дыхания. Часто бывало, что и 12−15-километровые прогулки не вызывали столь естественного в прежнее время желания остановиться, присесть, передохнуть. А наговорились за это время так, как будто 100 лет не виделись…

Никогда не агитирую и ни к чему не призываю. Кто поймёт — тот и сам захочет попробовать. Кто однажды попробовал — того и уговаривать уже не нужно. Я вам лучше расскажу одну историю, произошедшую много веков назад в итальянском городе Помпеи, на который однажды обрушился град камней и пепла из-за извержения вулкана. Случилось это ночью. Но к утру дома продолжали рушиться под натиском неумолимой стихии. Люди в панике пытались спасти самое ценное, что у них было, — золото, старинные книги и картины, семейные драгоценности. И в этой суматошной сутолоке ходил одинокий старец с посохом в руках. У пробегавших мимо горожан создавалось впечатление, что он просто обезумел. Столь неспешной и размеренной была его походка. Столь спокойным и сосредоточенным был его взгляд.

Один юноша, не выдержав, поинтересовался у старца:

— Почему ты не собираешь вещи и не убегаешь из города? Ты разгуливаешь, словно не замечая, что вокруг происходит…

— Мой юный друг, — улыбнулся старец. — Всё, что нам удалось накопить в этом бренном мире, мы в любой момент можем потерять — в огне, в воде, в страшных порывах ураганного ветра… Всё. Даже самых близких людей. Я же давно уже осознал, что нет у меня ничего дороже накопленного мною опыта и знаний. И, даже вполне осознавая происходящую сейчас трагедию, я вполне счастлив… Ведь я жив и здоров. Чего же, спрашивается, желать ещё? Да, и, к тому же, по давно сложившемуся расписанию у меня сейчас время утренней прогулки…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.