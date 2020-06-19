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Украина

За сутки в Украине коронавирусом заразилась почти тысяча человек

9:28 19 июня 2020
Коронавирус

В Украине в пятницу, 19 июня, поставлен очередной антирекорд — за сутки коронавирусную инфекцию подтвердили у 921 пациента.

За сутки умерли 19 пациентов, а 586 человек выздоровели.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 был подтвержден у 34 984 украинцев.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявлял, что в стране количество заболевших COVID-19 может быть значительно больше, нежели о том сообщает официальная статистика — не 34 тысячи случаев, а 132 тысячи.

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