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За сутки в Украине коронавирусом заразилась почти тысяча человек
В Украине в пятницу, 19 июня, поставлен очередной антирекорд — за сутки коронавирусную инфекцию подтвердили у 921 пациента.
За сутки умерли 19 пациентов, а 586 человек выздоровели.
Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 был подтвержден у 34 984 украинцев.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявлял, что в стране количество заболевших COVID-19 может быть значительно больше, нежели о том сообщает официальная статистика — не 34 тысячи случаев, а 132 тысячи.200
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