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Коронавирус атакует украинцев: зафиксирован новый антирекорд по числу заболевших за сутки
В четверг, 18 июня, в Украине зафиксирован очередной коронавирусный антирекорд — за сутки COVID-19 подтвердили у 829 пациентов.
Больше всего подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией — 171 случай — зарегистритровано в Львовской области.
За минувшие сутки умерли 23 человека, выздоровело 504 пациентов.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на утро 18 июня в Украине подтверждены 34 063 случая заболевания COVID-19. Зафиксированы 966 случаев с летальным исходом и 15 447 случаев выздоровления пациентов.
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