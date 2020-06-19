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В Украине усилят контроль за соблюдением карантина: кого это коснется
Минздрав уже 19 июня будет инициировать усиление контроля карантинных мер после продолжающихся антирекордов по коронавирусу в Украине. Прежде всего речь идет о транспорте, и в некоторых супермаркетах, сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.
Региональные комиссии по чрезвычайным ситуациям могут принять максимально жесткие решения, вплоть до полного запрета деятельности определенных заведений,
«Мы считаем, что должны жесткие ограничения вводиться в определенных регионах в условиях адаптивного карантина. Когда я говорю о жестких ограничениях, я прежде всего говорю об ограничении работы тех или иных заведений. В т.ч., например, ночных клубов», — сказал Степанов.
По данным МОЗ, за сутки, 18 июня, в Украине коронавирусную инфекцию подтвердили у 921 пациента, скончались 19 пациентов. Наибольшее количество новых инфицированных было во Львовской (142), Ривненской (121) областях, в Киеве (92), Закарпатской (78) и Черновицкой (76) областях. За сутки умерли 19 пациентов, всего с начала пандемии — 985.
Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 был подтвержден у 34 984 украинцев.291
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..