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Украина

В Украине усилят контроль за соблюдением карантина: кого это коснется

10:11 19 июня 2020
В Украине усилят контроль за соблюдением карантина: кого это коснется

Минздрав уже 19 июня будет инициировать усиление контроля карантинных мер после продолжающихся антирекордов по коронавирусу в Украине. Прежде всего речь идет о транспорте, и в некоторых супермаркетах, сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

Региональные комиссии по чрезвычайным ситуациям могут принять максимально жесткие решения, вплоть до полного запрета деятельности определенных заведений, в т. ч. ночных клубов.

«Мы считаем, что должны жесткие ограничения вводиться в определенных регионах в условиях адаптивного карантина. Когда я говорю о жестких ограничениях, я прежде всего говорю об ограничении работы тех или иных заведений. В т.ч., например, ночных клубов», — сказал Степанов.

По данным МОЗ, за сутки, 18 июня, в Украине коронавирусную инфекцию подтвердили у 921 пациента, скончались 19 пациентов. Наибольшее количество новых инфицированных было во Львовской (142), Ривненской (121) областях, в Киеве (92), Закарпатской (78) и Черновицкой (76) областях. За сутки умерли 19 пациентов, всего с начала пандемии — 985.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 был подтвержден у 34 984 украинцев.

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