Повторит ли Закарпатье судьбу Крыма и Донбасса, или зачем Украине отдельный «венгерский» район

Украина

Министерство развития общин и территорий обнародовало проект реформы деления областей Украины на районы. Предварительный план деления областей опубликован на госпортале «Децентралізація». В соответствии с опубликованными материалами, после этой реформы в каждой области останется от трех до семи районов. Например, на Киевщине предлагается создать шесть районов (сейчас их 25) с центрами в Буче, Борисполе, Обухове, Фастове, Белой Церкви и Переяславе. Харьковскую область, состоящую из 27 районов, хотят разделить на семь районов. Наибольшие споры вызвал проект деления Закарпатской области, которую намерены поделить на пять районов. Как сообщает издание «Закарпаття online», данное обстоятельство очень встревожило местных активистов из украинских региональных общественных организаций.

В опубликованном ими совместном заявлении говорится о «зраде», которую несет такое административное деление Закарпатья. Особенно их возмутило то, что территория будущего Береговского района совпадает с границами компактного проживания этнических венгров. Учитывая настроения в Закарпатье, появление там особого Береговского района будет геополитической ошибкой Украины и заложит фундамент для будущих административно-территориальных проблем, считает известный писатель Андрей Любка. Действительно ли в результате такого деления районов Украина со временем может получить в Закарпатье второй Крым или Донбасс? Об этом «ФАКТЫ» спросили политолога Дмитрия Тужанского, который не понаслышке знает о настроениях, царящих в этом регионе.

«В так называемых венгерских селах в Закарпатье почти не говорят по-украински»

— В Береговском районе, по данным переписи населения 2001 года, 73% жителей — венгры. Это район, который состоит из венгерских сел. Украинцы составляют большинство лишь в нескольких селах на северо-востоке района, — говорит Дмитрий Тужанский. — Но, с другой стороны, — и это нужно учитывать — в последнее время наблюдается существенная депопуляция венгерской общины. И не только в Украине. В других странах венгров становится все меньше. Да и в самой Венгрии прирост населения в последнее время наблюдается только в Будапеште. Это связано как с естественным процессом (людей рождается меньше, чем умирает), так и с миграцией.

Берегово считается, наверное, самым венгерским городом в Украине. Но даже там этнические венгры составляют меньше половины населения. Это было хорошо видно в 2010 году, когда бывший мэр Берегово Иштван Гайдош инициировал местный референдум о переименовании города в Берегсас (венгерское название). Но голосов не хватило.

Местные выборы также хорошо показывают, что большинство украинских венгров основную часть времени находится на заработках за границей. Примерно 99,9% венгров, проживающих там, имеют второй паспорт — венгерский.

Кроме того, в Закарпатье все больше смешанных браков. Даже у самого ярого националиста Берегово, представителя партии «Свобода», в семье есть смешанные браки. Идет естественная ассимиляция и украинизация.

— Закарпатские венгры знают украинский язык?

— Далеко не все. И это проблема. В городах пожилые люди венгерской национальности плохо знают украинский язык. Почти не говорят по-украински в так называемых венгерских селах. В лучшем случае ответят вам по-русски. Жители венгерских сел просто не видят необходимости использовать государственный язык. Они живут компактно и с государственными структурами Украины почти никогда не контактируют. К тому же в школах там изучение государственного языка, к сожалению, на низком уровне. Есть венгерские села, где учителями работают украинцы. Но для того, чтобы научить венгров говорить по-украински, они сами сначала учат венгерский язык, который очень сложный.

— Как украинцы и венгры ладят между собой в Закарпатье? Случаются конфликты на бытовой почве? Ну вот, например, украинец приходит в магазин и говорит с продавцом-венгром по-украински. Может продавец сказать, что не понимает покупателя?

— На самом деле такая ситуация возможна, если вы в венгерском селе чужой человек или обращаетесь к продавцу как-то не так, по его мнению. К примеру, требуете говорить с вами исключительно по-украински. Может быть конфликт. Но если вы турист, то вас поймут, на каком бы языке к ним ни обращались. Ведь все эти венгерские села — туристические объекты. И местные жители хотят, чтобы к ним приезжали, поэтому будут с вами предельно вежливы.

Однако в целом я хочу сказать, что в Закарпатье этнических конфликтов между украинцами и венграми не бывает. Правда, иногда кто-то может устроить умышленную провокацию. Был такой случай, когда группа молодчиков в Берегово забежала в чей-то двор и побила, поцарапала автомобили с венгерскими номерами. При этом все происходящее снималось на камеры. Очень хорошая картинка, например, для российских медиа. Но даже венгры сразу поняли, что это именно провокация, и никто не стал раздувать конфликт.

В то время, когда провокаторы в 2018 году устроили взрыв в офисе Общества венгерской культуры Закарпатья в Ужгороде, в Берегово проходил Международный фестиваль вина. Там присутствовало очень много людей разных национальностей. Чисто теоретически мог вспыхнуть конфликт. О взрыве уже было известно. Однако фестиваль прошел спокойно. Венгры умеют договариваться и обходить острые углы.

«Вопросы автономии венгров в соседних странах— это официальная политика Будапешта»

— А сепаратистские настроения в Закарпатье есть? Возможно ли повторение в этом регионе крымского или донбасского сценария?

— Конечно же, Закарпатье — это не Донбасс и не Крым. Тут нет ни одной объективной причины считать, что Береговский район может стать вторым Донбассом или Крымом, где были другие причины социальных взрывов, которые привели к сепаратизму. В первую очередь это вопрос российской агрессии. Любой конфликтолог скажет вам, что все нюансы, которые возникали на Донбассе и в Крыму, не были нерешаемыми. Проблемы можно было бы решить без России.

— Ну, там — Россия. А в Закарпатье Венгрия не может так же искусственно обострить ситуацию?

— Могу перечислить большое количество причин, почему это нереально. Начнем с того, что Венгрия — страна Европейского союза и НАТО. К тому же это очень маленькая страна. Если мы рассматриваем Венгрию как потенциальную военную угрозу, то я не уверен, что вся военная мощь Венгрии может превысить силы, например, украинской 128-й бригады, которая дислоцируется в Закарпатье.

— Это мы говорим о вероятном военном вторжении. Но ведь социальный взрыв в регионе можно совершить и другими методами. Например, в информационном поле «разогнать» какую-то ситуацию, чтобы началось межэтническое противостояние?

— Для чего?

— Для того, чтобы потом потребовать автономию.

— Вопрос автономии искусственно нагнетать не имеет смысла. Тема автономии венгров в соседних странах— это и так официальная политика Будапешта. Их видение того, как они хотят сберечь свою самоидентичность. Но по отношению к Закарпатью руководство Венгрии ставит вопрос, чтобы хотя бы сберечь местную венгерскую общину. Потому что лет через 10 многочисленная венгерская община в Закарпатье вообще может постепенно исчезнуть.

Да, Будапешт раздает украинским венграм свои паспорта, вкладывает деньги в венгерское Закарпатье. Но вот парадокс: в местах компактного проживания венгров ни один украинский канал невозможно посмотреть с помощью обычной антенны. Официальная версия: сломался какой-то передатчик. У меня вопрос: почему Украина не пытается исправить сложившуюся ситуацию в информационном поле Закарпатья? А вот Венгрия сделала все, чтобы закарпатские венгры могли смотреть венгерское телевидение.

Украине, чтобы не возникало вопросов о сепаратизме, нужно думать, как возвращать украинских венгров в украинский контекст. Начать нужно с того, чтобы они хотя бы начали смотреть украинские новости.

— А как вы думаете, все-таки создание Береговского района никак не связано с неожиданной поездкой министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в Венгрию?

— По моей информации, вопрос создания Береговского района не выносился на повестку дня официальной встречи в Венгрии. Нет, я не исключаю, что он мог обсуждаться в Будапеште. Но это не требование официального Будапешта. Переговоры по теме: мы создаем вам венгерский район, а вы разблокируете свою позицию по членству в НАТО для Украины — точно не велись. Они же не заблокировали наше участие в «Программе расширенных возможностей НАТО».

Спор между Украиной и Венгрией — не о разделении районов. Для них главное — это вопросы языка и образования, за которые они будут бороться до конца. Нас еще ожидают непростые переговоры с Венгрией по этим проблемам.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что, по словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, наша страна не намерена менять языковой закон из-за разногласий с Венгрией.

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