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Украина

В Украине впервые испытали комплекс "Нептун" с боевыми ракетами (видео)

12:22 19 июня 2020
Ракетный комплекс Нептун

В Украине провели очередные испытания комплекса крылатых ракет наземного базирования «Нептун», главной особенностью которых стало применение ракет с боевым зарядом.

Как сообщают в «Укроборонпроме», это — первые подобные испытания в независимой Украины. Ракеты были выпущены по морским мишеням, которые были установлены на расстоянии 80 километров от берега.

Отмечается, что ракетные комплексы «Нептун» стоят на пороге запуска серийного производства. Видео с испытаний публикует телерадиостудия «Бриз» Минобороны Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выкладывали видео с испытаний «Нептуна» в Одесской области при создании реальных радиопомех для головки самонаведения ракеты и с привлечением кораблей ВМС, а также авиации.

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