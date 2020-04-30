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Украина

Настоящая мощь: появилось яркое видео испытаний ракетного комплекса «Нептун»

13:54 30 апреля 2020 100
Ракетный комплекс Нептун
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В сеть выложили яркое видео с недавних испытаний ракетного комплекса «Нептун», которые прошли в Одесской области на полигоне «Алибей».

«Испытания проводились при создании реальных радиопомех для головки самонаведения ракеты и с привлечением кораблей ВМС, а также авиации», — отметили в Минобороны Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», осенью 2019 года в КБ «Луч» заявляли, что завершение всех этапов испытаний нового ракетного комплекса «Нептун» запланировано на первый квартал 2020 года.

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