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Настоящая мощь: появилось яркое видео испытаний ракетного комплекса «Нептун»
В сеть выложили яркое видео с недавних испытаний ракетного комплекса «Нептун», которые прошли в Одесской области на полигоне «Алибей».
«Испытания проводились при создании реальных радиопомех для головки самонаведения ракеты и с привлечением кораблей ВМС, а также авиации», — отметили в Минобороны Украины.
В Одеській області на полігоні Алібей пройшов черговий етап випробувань ракетного комплексу «Нептун».— Defence of Ukraine (@DefenceU) April 30, 2020
Льотні випробування проводились зі створенням реальних радіоперешкод для головки самонаведення ракети та з залученням кораблів ВМС і авіації Повітряних Сил Збройних Сил України. pic.twitter.com/k4AUeuQsmh
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», осенью 2019 года в КБ «Луч» заявляли, что завершение всех этапов испытаний нового ракетного комплекса «Нептун» запланировано на первый квартал 2020 года.
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