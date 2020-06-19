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Заявление Филарета — такой же бред, как и его интервью телеканалу «Россия», — Юрий Бутусов

В Государственном бюро расследований подтвердили, что против Петра Порошенко открыто уголовное дело «о разжигании межрелигиозной розни при создании ПЦУ». Расследование было начато якобы по заявлению верующих Киевского патриархата УПЦ. Ситуацию прокомментировал на своей странице в соцсети главный редактор издания «Цензор.Нет» Юрий Бутусов.

«Дело против Порошенко открыто директором ГБР Романом Трубой 6 ноября 2019- го по заявлению бывшего главы Киевского патриархата Филарета.

Филарет обвиняет Порошенко в том, что якобы он был гарантом договоренностей Киевского патриархата с Вселенским в Константинополе якобы о передаче ряда объектов церкви в распоряжение украинских священников.

Заявление Филарета — такой же бред, как и его интервью телеканалу «Россия».

Дело открыто, потому что Филарет передумал и снова хочет вернуться в церковную политику на высший уровень, и торпедировать Православную церковь Украины как самостоятельный проект.

Вина ГБР в том, что они это бредовое дело не закрыли. Ни к чему, кроме нового конфликта в церквях, оно не приведет. Вот теперь и отгребают. А не закрыли, потому что ну как можно сейчас закрыть против самого Порошенко?! Пусть висит для количества, чтобы можно было доложить президенту побольше, мол, работа идет, трудимся!

Надо закрыть дело и разъяснить позицию во всех конфессиях", — написал Бутусов в Facebook.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Православной церкви Украины отреагировали на уголовное производство, открытое в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко по статье о «разжигании межрелигиозной розни при создании ПЦУ» и получении Томоса об автокефалии.

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