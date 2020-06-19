Решили «поразвлечься»: в Одессе 15-летние подростки жестоко избили и ограбили прохожего

Происшествия

Из ряда вон — так вкратце можно охарактеризовать инцидент, случившийся в Одессе. Здесь трое местных 15-летних нелюдей решили «поразвлечься», а заодно и «подзаработать». Они наметили себе жертву и средь бела дня напали на улице на прохожего. (Недавно в Киеве компания подростков избила в метро мужчину, который сделал им замечание.)

Один из подростков несколько раз ударил мужчину по затылку. Когда тот упал, злоумышленники стали добивать потерпевшего все вместе. Затем, нисколько не смущаясь окружающих, начали выворачивать карманы одежды избитого. Забрали более 2,5 тысячи гривен и моментально скрылись.

Тем временем по городу уже поползли слухи о том, что в самом начале курортного сезона «активизировалась банда малолетних, которая нападает на прохожих, избивает до полусмерти и отбирает у них все ценное».

В полиции эти слухи опровергли.

«Двух 15-летних уже разыскали. Им сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 186 („Грабеж“) Уголовного кодекса Украины, — сообщил начальник Киевского отдела полиции Вячеслав Барба. — Сейчас продолжаются мероприятия по установлению места нахождения третьего несовершеннолетнего. За содеянное всем им грозит лишение свободы на срок до шести лет».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о похожем случае в Тернополе, где подросток избил пенсионера, сломав ему ребра. А в Киеве весной двое подростков до полусмерти избили ветерана АТО Виктора Симончука, снимая это на видео.

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