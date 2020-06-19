- 15:11 После трехлетнего плена в Ливии украинские моряки вернулись на родину
- 14:52 Поели блинчиков в столовой: в Кременчуге массовое отравление на заводе
- 14:52 Зеленский назначил нового главу Винницкой ОГА: кто такой Сергей Борзов
- 14:50 В Днепре владелица магазина избила журналистку, снимавшую нарушения карантина
- 14:49 Бабкины отпраздновали первый юбилей младшего сына и все вместе окунулись в ручей
- 14:34 Без зонтика не выходите: синоптик рассказала о погоде в выходные дни
- 14:21 На Донбассе военные подорвались на мине
- 14:01 Вакарчук покинул фракцию "Голос"
- 13:49 Экс-министру инфраструктуры Омеляну пытаются вручить подозрение: первые подробности
- 13:30 Кабмин принял новое решение по выплатам переселенцам
- 13:28 В Киеве коронавирус обнаружили еще в семи школах
- 13:18 Реанимация переполнена: главврач Александровской больницы сделала пугающее заявление
Поели блинчиков в столовой: в Кременчуге массовое отравление на заводе
16 июня практически сразу же после ужина в столовой частного акционерного общества «Кременчугский колесный завод» (Полтавская область) четверо рабочих ночной смены были доставлены в больницу с подозрением на пищевое отравление. Позже уже из дому в инфекционное отделение городской больницы поступило еще четыре человека, имевшие неосторожность откушать в заводской столовой. Состояние двоих из них было тяжелым. Общее число заболевших составило 10 человек — двое из них работники приватного предприятия «Обод», расположенного на территории колесного завода. Шестеро из заболевших считают, что отравились, поев блинчиков с мясом.
Впрочем, отравившихся могло быть и больше. Буквально за день до ЧП двери столовой открыли для всех желающих.
18 июня на заседании городской противоэпидемиологической службы руководитель отдела здравоохранения Кременчуга Максим Середа сообщил, что, по предварительным данным, причиной острой токсикоинфекции стала сальмонелла.
Из-за этого столовую закрыли на 10 дней рабочих. Тем временем Главное управление Госпродпотребслужбы в Полтавской области начало проверку заведения общественного питания. В ходе расследования, по сообщению пресс-службы ведомства, выявлен ряд нарушений в хранении продуктов. В частности, была нарушена целостность полиэтиленовой упаковки маковой начинки весом 4 кг и повидла (2 кг). Но самое печальное — специалисты так и не сумели определить название массы темного красного цвета весом 2 350 кг и серого — весом около 4 кг. В отчете они так и указали: «Масса неизвестного происхождения». Скорее всего, это все-таки испорченный фарш мяса и рыбы, которые, возможно, и попали на стол рабочим. Образцы этих и других изъятых продуктов, а также питьевой воды и смывов направлены на лабораторное исследование.
Если будет доказано, что причиной отравления стали некачественные продукты питания, будет исследована вся цепочка от производителя до столовой. По окончании расследования на виновного составят протокол о нарушении гигиенических требований. При необходимости материалы расследования передадут в полицию для дополнительной проверки.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о массовом отравлении в Тернополе. В больницу с отравлением попали 12 учеников профессионального колледжа с усиленной военной подготовкой.
А на Львовщины произошло массовое отравление сотрудников одного из предприятий. Были госпитализированы девять человек в возрасте от 19 до 45 лет.
118
Читайте также: Массовое отравление на популярном украинском курорте: 14 человек попали в больницу
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!