Умер знаменитый британский актер Иэн Холм, звезда "Властелина колец" и "Пятого элемента" (фото)

Гламур

В пятницу, 19 июня, в Великобритании скончался знаменитый актер Иэн Холм. Ему было 88 лет. За свою долгую карьеру он сыграл в нескольких десятках фильмов, в том числе трилогии «Властелин колец» и «Пятом элементе.

Сообщается, что актер умер в больнице. Причина смерти пока не известна. Однако в 2001 году у Холма обнаружили рак простаты.

Иэн Холм родился 12 сентября 1931 года в графстве Эссекс. В конце 40-х во время визита к дантисту он случайно познакомился с театральным актером Генри Бэйнтоном, который взялся обучать юношу и подготовил его к поступлению в Королевскую академию драматического искусства.

Сниматься в кино Холм начала в конце 60-х. Ему доставались небольшие роли. Прорывом в карьере стало участие Иэна в культовом фантастическом фильме «Чужой» Ридли Скотта. Актер сыграл там Эша. Картина вышла в 1979 году.

Иэн Холм и Сигурни Уивер в фильме "Чужой"

А в 1981 году Холм получил специальный приз жюри Каннского международного кинофестиваля и позже номинировался на премию «Оскар» за роль в драме «Огненные колесницы».

Карьера актера стремительно пошла в гору. Предложения сыпались одно за другим. В 80-х он снялся в культовых фильмах «Бандиты времени», «Грейсток: Легенда о Тарзане», «Бразилия», «Генрих V». 90-е принесли ему успех в картинах «Гамлет», «Франкенштейн», «Пятый элемент».

Иэн Холм, Брюс Уиллис и Милла Йовович в фильме "Пятый элемент"

А потом Холм получил роль Бильбо Бэггинса в трилогии Питера Джексона «Властелин колец». Этого же героя он сыграл и в следующей трилогии «Хоббит».

Иэн Холм в роли Бильбо Бэггинса

Актер был женат четыре раза. Три первых брака завершились разводом. С четвертой супругой Холм прожил до своей смерти. У него осталось пятеро детей и внук.

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