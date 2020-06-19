Общество и люди

В столице коммунальные пляжи официально открыли, хотя киевляне досрочно начали купальный сезон. В этом году Госпродпотребслужба выдала паспорта готовности на 12 пляжей и 20 зон отдыха без купания, сообщает КП «Плесо». Санитары исследовали пробы воды, песка, проверили питьевую воду в фонтанчиках.

В последние годы обустроено шесть пляжей для комфортного отдыха людей, в том числе для тех, кто имеет инвалидность — на восьми уже размещены специальные кресла-амфибии, а персонал знает, как обходиться с такими гражданами.

В этом сезоне «Голубой флаг» (знак международного признания) подняли на пляже «Троещина» и еще в семи муниципальных зонах. То есть они отвечают более чем 30 критериям качества и безопасности.

Открытие пляжей — очередной тест на сознательность горожан. Ведь коронавирус не исчез, и на пляжах следует придерживаться правил безопасности: пользоваться санитайзерами, соблюдать социальную дистанцию.

В «Плесо» сообщили, что с 7 июня в зонах отдыха работают спасатели, открыты медпункты (с санитайзерами и одноразовыми полотенцами). Из громкоговорителей людям неустанно напоминают о правилах поведения на пляжах, советуют использовать душевые установки, не перегреваться на солнце. Лайфгардам постоянно нужно быть начеку. Им приходиться регулярно разбираться с любителями прыгать с мостов, нетрезвыми и агрессивными отдыхающими, оказывать медпомощь, искать потерявшихся детей.

Катера перешли на постоянное патрулирование акватории пляжей. На территории отдыха дважды в день проводят дезинфекцию: обрабатывают специальными растворами все элементы благоустройства, к поверхностям которых прикасаются люди. В рамках плановых работ службы КП «Плесо» очищают акватории пляжей от водорослей с помощью плавающего комбайна канадского производства Aquamarine. А на видео можно наблюдать, как спецмашина просеивает песок после массового отдыха в выходные.

Чтобы отдыхающим не мешали водоросли, плавающий комбайн удаляет их в зоне пляжей

Напомним, в столице не разрешено пока открывать кафе, рестораны, бары, ночные клубы, развлекательные центры. Объекты общепита пока работают на летних площадках, а контролировать соблюдение карантинных ограничений должны правоохранители, которые составляют админпротоколы о нарушениях. За минувшие выходные дни составлены 16 админпротоколов в отношении владельцев ночных клубов и баров. Штраф для нарушителей составляет от 34 до 340 тысяч гривен.

Ранее «ФАКТЫ» писали, когда собирались открывать купальный сезон в Киеве. Также сообщалось, что в Харькове после ажиотажа на пляже ожидают новой вспышки COVID-19.

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