Лукашенко попросил "заблудших" участников акций не ставить его перед выбором

Мир

В связи с продолжающимися второй день в Беларуси акциями протеста президент страны Александр Лукашенко заявил, что не может поступить в данной ситуации демократично, так как потеряет в этом случае страну.

Такое заявление прозвучало во время совещания в пятницу в Минске, передает Интерфакс-Украина.

«Не надо меня ставить перед выбором. Если я поведу себя демократично, покажу, что я беленький и пушистенький, у меня шанс потерять страну вообще. И я тогда буду проклят уже в течение года. Никто мне и всем нам не простит уничтожение Беларуси», — заявил Лукашенко

«Другой вариант. Меня просто толкают к тому, чтобы Лукашенко пошел на какое-то силовое разрешение этой ситуации», — добавил он.

Лукашенко при этом подчеркнул, что как лидер страны, «который всю свою жизнь положил на создание этого независимого суверенного государства», никому не позволит «сломать эту страну».

«На сохранение этой страны я пойду, чего бы мне это ни стоило», — подчеркнул он.

При этом, по мнению президента, люди, которые хотят изменить ситуацию в стране, «заблудшие» и не понимают, что их используют.

«Я пока прошу и предупреждаю: не делайте этого, не заставляйте власть идти на меры реагирования, не подталкивайте нас к этому», — резюмировал он.

Как известно, президентские выборы в Беларуси назначены на 9 августа. 21 мая начался сбор подписей избирателей для выдвижения кандидатов. Сбор ведут 13 инициативных групп и 15 первоначально зарегистрированных ЦИК. Двое претендентов из гонки вышли. Кроме того, Комитет госконтроля сообщил о задержании одного из претендентов на пост президента Виктора Бабарико по подозрению в финансовых махинациях.

Регистрация кандидатов в президенты состоится с 5 по 14 июля.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что, по словам координатора гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрея Санникова, в Беларуси «происходит восстание народа против «Саши Три процента». Санников убежден, что Лукашенко подготовил мобилизацию людей своим хамским к ним отношением. При этом свою роль сыграла пандемия — то, что сознательно сгоняли людей на массовые мероприятия, подвергая их жизнь угрозе. Такими действиями Лукашенко подготовил почву для протестов.

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