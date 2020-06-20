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Мир

Глава ВОЗ объяснил, почему мир приблизился к новой и опасной фазе COVID-19

2:37 20 июня 2020
Тедрос Адхан Гебреесус

Пандемия коронавируса вступает в «новую и опасную» фазу, когда люди устали от противоэпидемических мероприятий, и считают, что они не приводят к улучшению ситуации, а лишь наносят серьезный экономический ущерб.

Об этом заявил на пресс-конференции генеральный директор ВОЗ Тедрос Адхан Гебреесус, передает Deutsche Welle.

«Мир сейчас в новой опасной фазе. Многим людям, по понятным причинам, надоело сидеть дома. Страны, по понятным причинам, стремятся восстанавливать экономическую и социальную деятельность», — отметил глава ВОЗ.

Но когда страны мира отменяют карантин, люди продолжают болеть, отметил Гебреесус.

«Вирус все еще быстро распространяется, и как раньше, приводит к смерти. И большинство людей уязвимы», — сокрушается глава ВОЗ.

Он добавил, что в четверг зафиксировали более 150 тысяч новых случаев коронавируса, что стало рекордным дневным показателем с начала пандемии. Около половины больных — в Северной и Южной Америке.

Напомним, что во многом схожая ситуация сложилась в Украине: уставшие от карантинных запретов граждане требуют их отмены, но печальная статистика о количестве инфицированных коронавирусом только растет, и уже многие области возвращают запреты.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в шаге от ужесточения карантина стоит и столица страны Киев: сейчас количество заболевших коронавирусом на сто тысяч населения больше минимально допустимого.

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