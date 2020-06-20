26.62 / 26.83 29.67 / 30.08
Киев: +27
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Киев на грани ужесточения карантина: Кличко рассказал, когда это может произойти

0:55 20 июня 2020
Кличко Виталий

Вслед за Винницкой и Житомирской областями ужесточить карантин могут и в столице страны. Причина — в высоком уровне заболеваемости коронавирусом в Киеве.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» на канале «Украина».

По его словам, ослаблять карантин можно при условии, когда на 100 тысяч населения 12 больных.

«На сегодняшний день в Киеве 15 (на 100 тысяч населения, — ред.). Сегодня днем, например, заразились этой болезнью 92 человека. Это высокий показатель», — сказал Кличко.

Он добавил, что ужесточение карантина возможно при условии, что уровень заболеваемости в столице будет в дальнейшем повышаться.

«Если будет в дальнейшем повышаться (уровень заболеваемости), я не исключаю, что мы можем вернуться к ограничениям», — сказал мэр Киева.

Напомним, что после печально известных «антирекордов коронавируса» Минздрав инициировал усиление контроля карантинных мер в Украине. Прежде всего речь идет о транспорте, и в некоторых супермаркетах. Так, региональные комиссии по чрезвычайным ситуациям могут принимать максимально жесткие решения, вплоть до полного запрета деятельности определенных заведений, в т. ч. ночных клубов.

Ранее сообщалось, что в Украине до перехода к ослаблению карантина не готовы Киев и еще 10 областей.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по состоянию на утро 19 июня в Украине подтверждены 34 984 случая заболевания COVID-19. Зафиксированы 985 случаев с летальным исходом и 16 033 случаев выздоровления пациентов.

7

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Протесты в Беларуси

Белорусы массово вышли на антилукашенковские акции протеста (фото, видео)

облако

"Это настоящий ядерный гриб": в сети обсуждают необычное облако, "зависшее" над Киевом (видео)

Анна Седокова с сыном

Отец третьего ребенка Седоковой Артем Комаров тайно женился на звезде «Голоса»

карантин

Винница и Житомир ужесточили карантин: что будет под запретом

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер