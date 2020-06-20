Медиков Земли прославят в космосе: ровер NASA доставит на Марс специальную памятную табличку

Наука и технологии

Руководство Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA решило в знак уважения к медикам, находящимся на переднем крае борьбы с пандемией коронавируса (а заодно, очевидно, и с целью подогреть интерес к своему проекту), отправить на Красную планету специальную памятную табличку.

Об этом говорится в сообщении на сайте агентства.

Ее доставит на Марс новый ровер под названием Perseverance («Настойчивость»), который планируется запустить через месяц.

«Мы хотели продемонстрировать нашу признательность тем, кто поставил под угрозу свое личное благополучие на благо других. Мы надеемся, что когда будущие поколения отправятся на Марс и встретятся с нашим марсоходом, они вспомнят, что на Земле в 2020 году были такие люди», — отметил заместитель руководителя проекта Perseverance Мэтт Уоллес.

Размеры таблички — 8 на 13 см, она изготовлена из алюминия, а изображены на ней Земля и посох Асклепия — символ медицины. Также на заднем фоне видна траектория полета марсохода к Красной планете.

Доставят сей памятный знак к кратеру Джезеро, геологию которого будет исследовать Perseverance.

Табличка останется на Марсе навсегда и станет первым подобным инопланетным памятником (на Луне есть мемориал в честь погибших астронавтов и космонавтов, но Луна — не планета, а спутник Земли).

В NASA сообщают, что запуск миссии «Марс-2020» намечен на 20 июля 2020 года, а высадиться на Марс новый ровер должен в феврале 2021 года. Программа миссии, во время которой марсоход будет преодолевать в среднем 200 метров за один марсианский день, включает исследования, которые должны помочь оценить условия на древнем Марсе и найти возможные следы обитавших там микроорганизмов. Помимо этого, исследователи намерены изучить геологические процессы на планете и собрать в одном месте образцы пород, которые в будущем, вероятно, смогут быть доставлены на Землю в рамках других миссий. Марсоходу также предстоит тестирование технологий, связанных с возможной высадкой на Марс людей. Вместе с ровером к Марсу планируется отправить беспилотный летательный аппарат Mars Helicopter.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что на днях другой марсоход, Curiosity, сфотографировал Землю и Венеру с Марса.

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