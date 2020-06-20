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Печальная смерть Мориса: во Франции умер петух, отстоявший свое право кукарекать по утрам
На юго-западном побережье Франции скончался галльский петух по кличке Морис, который стал известен во всем мире благодаря судебному разбирательству относительно его права кукарекать по утрам.
Смерть птицы наступила в результате затяжного ринотрахеита — уколы и витамины не помогли, пишет France Bleu.
На момент смерти петуху было шесть лет.
«Морис был эмблемой, символом сельской жизни, героем», — делится хозяйка птицы Корин Фессо. Печальное событие произошло еще в начале мая, но женщина предпочла дождаться официального заключения о смерти. К тому же она посчитала, что из-за ситуации с пандемией коронавируса у людей и без того достаточно поводов для беспокойства.
Корин Фессо похоронила Мориса в своем саду на острове Олерон, купила нового петуха и даже назвала его тем же именем. «Он поет так же хорошо, но никогда не будет нашим Морисом. Это разбивает мне сердце», — добавила француженка.
Морис оказался в центре правового конфликта и приобрел общенациональную известность после того, как его утреннее пение разозлило пожилую пару из западной Франции. Супруги Жан-Луи Бирон и Жоэль Андрие приобрели дачу в деревне Сен-Пьер Д'Олерон, чтобы отдыхать от городской суеты. Но шумная птица стала нарушать покой пенсионеров. Тогда они решили подать в суд на Корин Фессо, обвинив ее петуха в несоблюдении общественного порядка.
Разбирательство длилось больше двух лет. В конце концов судья коммуны Рошфор не только отклонил требование истцов, но и обязал их выплатить хозяевам Мориса компенсацию в размере € 1 тыс. Во время оглашения приговора сторонники Корин Фессо находились снаружи со своими петухами на руках. Кроме того, 155 тыс. человек подписали петиции в поддержку пернатого. Сегодня французы воспринимают это событие как символ противостояния между сельскими традициями и современными городскими ценностями.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что петухи — не только отличные певцы, но и «те еще шутники». Так, в США молодая птица даже решила стать ковбоем, оседлав лошадь. Но из-за недостатка опыта затея с треском провалились.17
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