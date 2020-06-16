20 июня 2020

Ровно 45 лет назад, в июне 1975 года, была создана Международная ассоциация жонглёров. В связи с этим ежегодно в субботу, ближайшую к 17 июня, отмечается Всемирный день жонглирования (World Juggling Day).

Известно, что искусство жонглирования существовало ещё в Древнем Египте. И не всегда оно было связано с цирковыми или прочими зрелищными развлечениями. Например, в армиях многих государств определённые навыки владения холодным оружием привели к развитию боевого жонглирования. В Греции, Древнем Риме, Македонии, Спарте, в Китае и Японии особым уважением пользовались воины, искусно жонглировавшие одновременно несколькими мечами, саблями или другими видами холодного оружия. Нередко накануне сражения перед боевыми порядками противника появлялись эти умельцы, демонстрировавшие своё уникальное мастерство, чем нередко повергали врага в уныние ещё до начала кровавой битвы.

Сейчас, когда жонглирование наряду с цирковым искусством стало ещё и популярным видом спорта, оно приносит удовольствие самим исполнителям и радость тем, кто имеет возможность наслаждаться их редким мастерством. На этом, в принципе, можно было бы поставить точку в сегодняшнем посте. Но я решил поделиться с вами пересказом библейской притчи, связанной с темой нашего сегодняшнего разговора.

Легенда гласит, что однажды Пресвятая Дева Мария с младенцем Иисусом на руках решила спуститься на землю и посетить монашескую обитель. Счастливые монахи, выстроившись перед нею в ряд, один за другим выходили вперёд, стараясь продемонстрировать какое-либо из своих умений. Один читал стихи собственного сочинения, другой цитировал длинные тексты из Святого Писания, третий долго перечислял имена святых… Когда очередь дошла до молодого и не очень способного монаха, все вокруг начали переживать, как бы он не подвёл своих братьев. Ведь родители его, бедные бродячие цирковые артисты, даже не смогли обучить сына чтению, что уж говорить о чём-то ином. Правда, в цирке он в детстве обучился искусству жонглирования шариками.

И вот теперь, стоя перед всеми, юноша достал из кармана несколько апельсинов и начал быстро подбрасывать их вверх, ловко ловя и вновь подбрасывая над собой. И именно в эту минуту на устах маленького Иисуса появилась радостная улыбка. Он захлопал в ладоши и протянул ручки к юноше. Пречистая Дева позволила обомлевшему от удивления бедному жонглёру взять на руки Сына Божия и прижать его к себе…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.