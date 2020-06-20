Знаменитый футбольный клуб оштрафован УЕФА на 3 млн евро

Спорт

Девятикратный чемпион Франции по футболу «Марсель», финишировавший в досрочном завершившемся сезоне на втором месте, оштрафован УЕФА за несоблюдение правил финансового фэйр-плей, Как известно, в июне 2019-го УЕФА и клуб заключили сделку. «Марсель» обязывался сократить дефицит бюджета, но за год он только вырос — до 85 млн евро.

По информации AFP, французский клуб обязали заплатить за нарушение регламента 3 млн евро. Кроме того, УЕФА удержит 15% призовых, которые «Марсель» заработает в еврокубках в следующем сезоне, а также в сезоне-2021/2222 в случае попадания туда. Также до сезона-2022/2223 заявку клуба в еврокубковых турнирах ограничат 23 футболистами (вместо 25).

«Марсель» изучает возможность подачи апелляции на решение УЕФА в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS). В любом случае, фанаты «Марселя», на посту главного тренера которого, вопреки слухам, остался известный португалец Андре Виллаш-Боаш, могут вздохнуть с облегчением, ведь клубу грозило исключение из Лиги чемпионов.

Напомним, что в 1993 году «Марсель» стал первым французским клубом, выигравшим Лигу чемпионов. А в 1994-м команду лишили звания чемпиона Франции и отправили во второй дивизион в результате скандала с попыткой подкупа соперников. Несколько месяцев назад от коронавируса умер бывший президент «Марселя» Папе Диуф.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что знаменитый «Манчестер Сити» на два сезона отстранен от еврокубков.

Фото Twitter ФК «Марсель»

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