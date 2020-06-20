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Происшествия

На Донбассе совершено покушение на бывшую заложницу боевиков Валентину Бучок: первые подробности

11:08 20 июня 2020
Валентина Бучок

Утром в субботу, 20 июня, в селе под Константиновкой Донецкой области совершено нападение на бывшую узницу боевиков «ДНР» Валентину Бучок.

Женщина подорвалась на растяжке у себя дома во дворе, сообщил Владимир Щербаченко.

Он отметил, что Валентина Бучок откровенно рассказывает о преступлениях так называемой «ДНР», а также ведет несколько судебных процессов против компании ДТЭК.

По информации религиоведа Игоря Козловского, Бучок осталась жива, но состояние ее тяжелое.

По его словам, это не первая попытка покушения на женщину. Предыдущие остались нераскрытыми.

Напомним, в прошлом году во двор Валентины Бучок неизвестные подбросили гранату. Боеприпас обнаружил ее муж, когда косил траву. Семья вызвала полицию.

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