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Солнечное затмение 21 июня: чего нельзя делать и как себя вести в этот день
Завтра, 21 июня, нас ждет солнечное затмение. Произойдет оно в 06:41 по Гринвичу (09:41) по киевскому времени. О том, чего можно ждать от этого природного явления, рассказала в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» астролог Людмила Булгакова, которая ранее составила для читателей «ФАКТОВ» лунный календарь на текущую неделю.
— Прежде всего, важно сказать, что грядущее затмение будет кольцеобразным, — говорит Людмила. — То есть тень Земли полностью закроет солнечный диск, оставив только тонкий «ободок» по краям. Произойдет оно в первом градусе Рака, то есть на стыке двух знаков — наступающего Рака и уходящих Близнецов, сочетая в себе как энергию Воды, так и энергию Воздуха.
Солнечное затмение совпадает с новолунием, и нынешнее — не исключение из общего правила. Это хорошее время для планирования и написания позитивного сценария на ближайшее время. Если вам не нравится, как развивается ваша жизнь, придумайте новый сюжет и визуализируйте его — вполне возможно, что вскоре она изменится к лучшему. Поскольку в это время закладывается программа на будущее, нельзя допускать злых мыслей, недобрых пожеланий в адрес кого-либо, ссор и скандалов, неблаговидных поступков — черная полоса в жизни может затянуться на долгое время.
— Чего еще нельзя делать во время затмения?
— Советы будут традиционными для такого явления. Стоит воздержаться от занятий экстремальными видами спорта и превышения скорости за рулем. Нежелательно отправляться в путешествия, особенно если речь идет о морском и авиационном видах транспорта. Нужно по возможности воздержаться от прогулок по безлюдным улицам в темное время суток — если избежать этого будет нельзя, то постарайтесь хотя бы не надевать дорогие ювелирные украшения и не носить с собой большие суммы денег. Вообще, чем тише и спокойнее вы проведете этот день, тем лучше — и для вас, и для окружающих.
— Тот факт, что в нынешнем затмении «замешаны» знаки Близнецов и Рака, имеет какое-то значение?
— Это говорит о том, что наше внимание постепенно будет смещаться от общественных интересов к личным, семейным. Стихийные бунты и массовые беспорядки, которыми было богато последнее время, еще продолжатся — об этом говорят напряженные аспекты Солнца и Луны к Плутону и Юпитеру, символизирующим народные массы и законодательную власть, соответственно. Но интересы людей в разных странах мира все больше будут сосредоточиваться вокруг домашнего очага — пожилых родителей и детей, энергий и традиций рода, которые защищают нас в любых жизненных ситуациях. Все это будет приобретать первостепенное значение в нашей жизни.
Напомним, в начале июня украинцы могли наблюдать уникальное «клубничное» затмение Луны.184
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Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!