Земельный спор с соседями пенсионер с Полтавщины «порешал» с помощью гранаты (фото)

Происшествия

В пятницу, 19 июня, горрайонный суд Миргорода Полтавской области, пострадавшего от непогоды, утвердил арест на 60 суток 71-летнего пенсионера, который накануне едва не отправил на тот свет своих соседей и при этом чуть сам не погиб.

— История стара, как свет: между соседями давно существовала вражда за межу на огороде, — рассказал «ФАКТАМ» начальник отдела коммуникации ГУ НП в Полтавской области Юрий Сулаев. — В ходе очередной ссоры 71-летний житель Миргорода решил, видимо, поставить точку в конфликте и бросил на подворье своих недругов противопехотную гранату. В результате взрыва «оппонентов» — 67-летнего мужчину и его 37-летнего сына — увезла «скорая». Врачи диагностировали у них многочисленные рваные раны и переломы конечностей. Несколько осколков досталось и злоумышленнику.

Место происшествия. Фото ГУ НП Украины в Полтавской области

В ходе проведенных обысков по месту жительства «взрывоопасного» пенсионера правоохранители нашли две минометные мины без зарядов, патроны и металлический тубус, похожий на ручной противотанковый гранатомет. Изъятое отправлено на экспертизу, следствие выясняет происхождение «арсенала».

Пресс-офицер Миргородского отдела полиции Лариса Петренко сообщила, что задержанному предъявлено обвинение в покушении на убийство двух человек общественно опасным способом и в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывоопасными веществами. За это «горячий» житель Миргорода может отправиться в места лишения свободы на 10−15 лет.

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