Происшествия

Умер на руках напарника: в ГБР рассказали подробности гибели полицейского в Днепре

В Днепре выяснились новые подробности убийства 30-летнего полицейского Дарвина Потуданского. Правоохранитель был смертельно ранен 19 июня, когда вместе с двумя напарниками задерживал подозреваемого в разбое и ограблении.

В полиции Днепропетровской области и ГБР рассказали, что трое полицейских, получив сигнал об ограблении и похищении 4 млн гривен, заметили на улице автомобиль, похожий по описанию на машину злоумышленника. Полицейские решили доставить подозреваемого в отделение. По дороге в полицию злоумышленник достал из-под сиденья пистолет Макарова и выстрелил в сидящего рядом офицера и пытался застрелить второго оперативника, который вел машину.

«Оперуполномоченный сразу остановил автомобиль и помог раненому коллеге выхватить оружие у нападающего. Когда на стрелка одели наручники, Дарвин Потуданский умер на руках у своего напарника: пули попали в сердце», — уточнили представители следствия.

Напомним, убийство в Днепре случилось утром 19 июня. 20 июня суд постановил арестовать подозреваемого мужчину. Задержанный 49-летний житель Днепра ближайшие два месяца проведет в СИЗО. Право выйти под залог не предусмотрено.

Вещественными доказательствами в деле стали изъятые на месте преступления пистолет Макарова с пятью патронами и сумка с деньгами, похищенными во время разбойного нападения.

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