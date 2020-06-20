"Женщина рухнет под Конституцией Беларуси": Лукашенко попал в сексистский скандал

Мир

Президент Беларуси Александр Лукашенко спровоцировал сексистский скандал, когда пытался объяснить, почему в Беларуси не будет женщины-главы государства. Теперь Лукашенко признал, что его высказывания прозвучали резко и были восприняты не так, как задумывалось. В соцсетях беларусы говорят, что оправдания Лукашенко тоже получились сексистскими.

Прогноз о том, что на выборах-2020 белорусы выберут президентом мужчину, Лукашенко сделал 29 мая. «У нас Конституция не под женщину. И у нас общество не созрело для того, чтобы голосовать за женщину», — заявлял тогда президент.

20 июня президент Беларуси снова общался с избирателями и попытался оправдаться за неудачную фразу. Лукашенко настаивал, что женщин уважает, просто его слова недопоняли.

«Меня пытаются сейчас с женщинами столкнуть… Что я имел в виду: у нас Конституция такая, что даже мужику тяжело нести эту ношу. А если ее загрузить на женщину, она рухнет, бедолага… Это я имел в виду, а не то, что я не уважаю женщин… Если бы не было женщин, я бы не был президентом», — заявил Лукашенко.

Напомним, Лукашенко — не первый политик на постсоветском пространстве, которого упрекают в сексизме. Ранее похожие претензии адресовали Владимиру Зеленскому за слова о женщинах-брендах Украины и за новогоднее обращение, полное маскулинитивов.

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