26.60 / 26.81 29.67 / 30.04
Киев: +23
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Бывший военный собирался взорвать госпиталь на Луганщине и сбежать к боевикам (фото)

19:30 20 июня 2020
военный

В Луганской области поймали бывшего военнослужащего ВСУ, собиравшегося сбежать на оккупированную территорию. Перед побегом гражданин планировал устроить несколько мощных взрывов — по всей видимости, чтобы продемонстрировать свою лояльность боевикам. План военнослужащего провалился, взрывчатка изъята, несостоявшийся подрывник задержан.

Сейчас следствие пытается выяснить, когда именно у военного вызрел преступный замысел. Пока известно лишь, что в 2018—2019 годах мужчина служил в Донецкой области, а сбежать собирался в ОРЛО и там устроиться в оккупационную администрацию.

Что касается планировавшихся терактов, то было обнаружено взрывное устройство, заложенное у здания военного госпиталя в Северодонецке. Гипотетически в момент взрыва в здании могли находиться до 170 человек: пациенты и персонал. Об этом сообщает прокуратура Луганской области.

взрыв

Еще один взрыв мог прогреметь на железнодорожной станции в Рубежном, где разгружается военная техника. В районе станции была обнаружена заложенная взрывчатка.

взрыв

Делом о готовившихся взрывах занимается СБУ. Бывший военнослужащий сейчас стал подозреваемым по статье о подготовке теракта (ч.3 ст. 15, ч.1 ст. 258 УК Украины).

взрыв

Напомним, ранее в Мариуполе задержали боевика из банды Безлера, а в Донецкой области разоблачили женщину, передававшую боевикам «ДНР» ценные сведения о перемещении военной техники ВСУ.

171

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

дождь

Сильнейший ливень затопил Москву: впечатляющие фото и видео

павел павлик и виктор павлик

Чуда не случилось: тяжело больной сын Виктора Павлика обратился к одноклассникам в соцсети

Лукашенко

Украина может вместе с Беларусью «дружить» против России: какую игру затеял Лукашенко

врач-инфекционист Евгений Игорович

Почему растет заболеваемость COVID-19? Давайте включим здравый смысл

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер