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Бывший военный собирался взорвать госпиталь на Луганщине и сбежать к боевикам (фото)
В Луганской области поймали бывшего военнослужащего ВСУ, собиравшегося сбежать на оккупированную территорию. Перед побегом гражданин планировал устроить несколько мощных взрывов — по всей видимости, чтобы продемонстрировать свою лояльность боевикам. План военнослужащего провалился, взрывчатка изъята, несостоявшийся подрывник задержан.
Сейчас следствие пытается выяснить, когда именно у военного вызрел преступный замысел. Пока известно лишь, что в 2018—2019 годах мужчина служил в Донецкой области, а сбежать собирался в ОРЛО и там устроиться в оккупационную администрацию.
Что касается планировавшихся терактов, то было обнаружено взрывное устройство, заложенное у здания военного госпиталя в Северодонецке. Гипотетически в момент взрыва в здании могли находиться до 170 человек: пациенты и персонал. Об этом сообщает прокуратура Луганской области.
Еще один взрыв мог прогреметь на железнодорожной станции в Рубежном, где разгружается военная техника. В районе станции была обнаружена заложенная взрывчатка.
Делом о готовившихся взрывах занимается СБУ. Бывший военнослужащий сейчас стал подозреваемым по статье о подготовке теракта (ч.3 ст. 15, ч.1 ст. 258 УК Украины).
Напомним, ранее в Мариуполе задержали боевика из банды Безлера, а в Донецкой области разоблачили женщину, передававшую боевикам «ДНР» ценные сведения о перемещении военной техники ВСУ.171
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.