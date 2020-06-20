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Происшествия

На Луганщине полицейские спасли подростка, пытавшегося покончить с собой из-за "несчастной любви" (видео)

20:45 20 июня 2020
крыша

В Северодонецке Луганской области юноша взобрался на крышу недостроя и объявил, что бросится вниз. Свести счеты с жизнью подросток планировал публично — на глазах у приятелей. Неизвестно, как развивались бы события, если бы компания не догадалась позвонить в полицию. Патрульные полицейские предотвратили трагедию.

Видео спасательной операции опубликовала полиция Луганской области. Пока один из патрульных отвлекал юношу разговорами, второй поднялся на крышу. Подросток, сидя на краю, действительно был готов сорваться вниз. Юноша был нетрезв и собирался напоследок выкурить сигарету. Патрульный воспользовался паузой и предложил парню зажигалку. Появился благовидный предлог приблизиться к юноше и оттащить его от края крыши.

Подросток оправдывался, что на крышу полез из-за разрыва с любимой девушкой. Юношу благополучно сняли с недостроя и передали в руки близким.

Напомним, в полиции считают, что для суицидальных идей наиболее внушаемой категорией являются подростки 13−17 лет. При этом были случаи, когда отговорить несовершеннолетнего от рокового шага могли неравнодушные одноклассники.

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