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Два человека погибли от взрыва в Станице Луганской: что произошло
В поселке Станица Луганская Луганской области около 16 часов прогремел взрыв в частном доме. Прибывшие на место полицейские констатировали, что от взрыва погибла семья: мужчина 58 лет и его 52-летняя жена.
Осмотр места происшествия позволил установить приблизительную картину случившегося. Мужчина был пьяным, на этой почве возник семейный конфликт, и в какой-то момент глава семьи достал гранату, предположительно Ф-1. В тесном помещении у людей не было шансов укрыться от взрыва. И муж, и жена получили смертельные травмы. Полицию на место ЧП вызвали соседи.
Напомним, похожая драма ранее разыгралась в Кропивницком. Военный пенсионер хранил дома гранату, после алкогольных возлияний решил взглянуть на нее и взорвал квартиру. А в Одессе пьяный житель города бросил гранату из окна квартиры во двор, и только по счастливой случайности никто не пострадал.218
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