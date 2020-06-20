Общество и люди

День медика 2020: душевные поздравления в стихах и красивые открытки

21 июня Украина отмечает день медицинского работника. В третье воскресенье июня в свой профессиональный праздник поздравлений ждут врачи всех специальностей, медсестры и медбратья, младший медперсонал (санитары), а также работники лабораторий, диагностических центров.

Предлагаем выразить признательность всем имеющим отношение к медицине яркими открытками и поздравлениями в стихах.

Как здорово, что есть на свете

Профессия, которой нет важней!

И взрослые, и старики, и дети

Находят помощь у заботливых врачей.

День медика пускай вам предвещает

Еще немало жизненных побед.

И я вам только лучшего желаю

Прожить на свете много-много лет.

Ви життя рятуєте і зубки запломбуєте.

Лікуєте кожен день

Кашель, нежить і мігрень

Допоможете маляті

На світ народитися

І серцю старенькому

Рівно в грудях битися

Дай вам Бог за це здоров’я,

Самим не хворіти,

В радості й достатку

Сто років прожити.

Вас вітаю, лікарі,

З професійним святом

Побажаю вам здоров’я

І зростання зарплати.

Хай будуть сили і терпіння,

Щоби хворобам відсіч дати.

Вас, воїни здоров'я сильні,

Сьогодні будемо вітати.







Напомним, у медсестер в календаре есть отдельный профессиональный праздник. 12 мая отмечается Международный день медицинской сестры. Свой день — 9 февраля — есть у врачей-стоматологов.

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