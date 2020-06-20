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Общество и люди

День медика 2020: душевные поздравления в стихах и красивые открытки

7:01 21 июня 2020
открытки

21 июня Украина отмечает день медицинского работника. В третье воскресенье июня в свой профессиональный праздник поздравлений ждут врачи всех специальностей, медсестры и медбратья, младший медперсонал (санитары), а также работники лабораторий, диагностических центров.

Предлагаем выразить признательность всем имеющим отношение к медицине яркими открытками и поздравлениями в стихах.

врач

Как здорово, что есть на свете
Профессия, которой нет важней!
И взрослые, и старики, и дети
Находят помощь у заботливых врачей.

врач

День медика пускай вам предвещает
Еще немало жизненных побед.
И я вам только лучшего желаю
Прожить на свете много-много лет.

врач

Ви життя рятуєте і зубки запломбуєте.
Лікуєте кожен день
Кашель, нежить і мігрень
Допоможете маляті
На світ народитися
І серцю старенькому
Рівно в грудях битися
Дай вам Бог за це здоров’я,
Самим не хворіти,
В радості й достатку
Сто років прожити.

врач

Вас вітаю, лікарі,
З професійним святом
Побажаю вам здоров’я
І зростання зарплати.

Хай будуть сили і терпіння,
Щоби хворобам відсіч дати.
Вас, воїни здоров'я сильні,
Сьогодні будемо вітати.

змея

Напомним, у медсестер в календаре есть отдельный профессиональный праздник. 12 мая отмечается Международный день медицинской сестры. Свой день — 9 февраля — есть у врачей-стоматологов.

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