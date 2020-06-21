- 07:13 Жара до +32: чем удивит погода с приходом астрономического лета
- 20.06 23:46 С кондиционером и телевизором: в Украине открыли новые платные камеры в СИЗО (эксклюзивные фото)
- 20.06 23:25 В Киеве три наряда полиции спасали от пешеходов водителя, въехавшего в остановку
- 20.06 23:03 Беларусь будет принимать украинцев, но только с условием
- 20.06 21:21 «Шахтер» дожал «Александрию» и оформил 13-й чемпионский титул: видеообзор матча
- 20.06 21:05 Два человека погибли в результате взрыва в Станице Луганской: что произошло
- 20.06 20:45 На Луганщине полицейские спасли подростка, пытавшегося покончить с собой из-за "несчастной любви"
- 20.06 20:20 Солнечное затмение 21 июня: чего нельзя делать и как себя вести в этот день
- 20.06 19:52 Сильнейший ливень затопил Москву: впечатляющие фото и видео
- 20.06 19:30 Бывший военный собирался взорвать госпиталь на Луганщине и сбежать к боевикам
- 20.06 18:59 Наконец-то начнется лето, но дожди — повсюду: синоптик рассказала о погоде 21 июня
- 20.06 18:24 "Женщина рухнет под Конституцией Беларуси": Лукашенко попал в сексистский скандал
Жара до +32: чем удивит погода с приходом астрономического лета
Дожди с грозами в Украине затянутся не только на воскресенье, 21 июня, но захватят еще и половину следующей недели. Особенно сильные осадки ожидаются в Закарпатье и Прикарпатье. Там возможен выход рек из берегов, схождение селей на горные дороги. Объявлен «желтый» уровень опасности. Жара с наступлением астрономического лета 21 июня усилится.
В воскресенье, 21 июня на большей части страны грозы, град и шквалы 15−20 м/с. На востоке жарко — до +32.
22 июня дожди с грозами продолжатся. Исключением станут лишь отдельные районы на востоке страны.
23 июня дожди немного собьют дневные температуры. На западе ожидается до +25, на востоке — до +28 градусов.
Напомним, народные синоптики прогнозируют, что в третьей декаде июня дожди постепенно уйдут, будет тепло, но не жарко.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»98
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Сельская учительница никак не могла решить, за кого же ей выйти замуж: за директора школы или за тракториста. С одной стороны — быстрый карьерный рост, а с другой — без трактора фиг до школы доберешься...