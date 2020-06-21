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Украина

Жара до +32: чем удивит погода с приходом астрономического лета

7:13 21 июня 2020
погода

Дожди с грозами в Украине затянутся не только на воскресенье, 21 июня, но захватят еще и половину следующей недели. Особенно сильные осадки ожидаются в Закарпатье и Прикарпатье. Там возможен выход рек из берегов, схождение селей на горные дороги. Объявлен «желтый» уровень опасности. Жара с наступлением астрономического лета 21 июня усилится.

В воскресенье, 21 июня на большей части страны грозы, град и шквалы 15−20 м/с. На востоке жарко — до +32.

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22 июня дожди с грозами продолжатся. Исключением станут лишь отдельные районы на востоке страны.

карта

23 июня дожди немного собьют дневные температуры. На западе ожидается до +25, на востоке — до +28 градусов.

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Напомним, народные синоптики прогнозируют, что в третьей декаде июня дожди постепенно уйдут, будет тепло, но не жарко.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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