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Происшествия

Взрыв дома в Киеве: стало известно о жертве

11:18 21 июня 2020
дом спасательная операция

На месте взрыва дома в Киеве нашли погибшего. Спасатели расчищают завалы поврежденной девятиэтажки на проспекте Григоренко (Дарницкий район). По состоянию на 11:00 нашли погибшим одного из жильцов.

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуация, в доме продолжается эвакуация. 21 человек спасен. Трое жильцов оказались под завалами, но уже деблокированы. На расчистке завалов работают 75 спасателей.

Напомним, причиной ЧП спасатели назвали взрыв газовоздушной смеси. Разрушены квартиры на этажах с четвертого по седьмой. Также поврежден соседний дом, стоящий почти вплотную к пострадавшему.

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