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Происшествия

Взрыв на Позняках в Киеве: последствия происшествия показали с воздуха

12:37 21 июня 2020
дом

В Киеве показали с высоты разрушенную взрывом многоэтажку в Дарницком районе. Дом находится на пересечении проспекта Григоренко и улицы Крушельницкой (официальный адрес здания — ул. Соломии Крушельницкой, 1/5).

взрыв

Десятиэтажное здание, по предварительным данным, будет признано аварийным и подлежащим деконструкции. Взрыв разрушил квартиры с четвертого по восьмой этаж в одном из подъездов. Не исключены дальнейшие обрушения.

взрыв

Центром взрыва была квартира на шестом либо на седьмом этаже. 21 жилец пострадавшего подъезда эвакуирован, остальные жильцы покинули здание сами. Всех людей готовятся поселить в самый ближайший интернат на Харьковском шоссе, 121.

Напомним, взрыв прогремел около 10 часов утра 21 июня. На 12.00 известно о двоих погибших. Троих человек извлекли из-под завалов живыми, их увезли в больницу скорой помощи.

Фото DronariumUkraine/Facebook

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