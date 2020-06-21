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Причиной взрыва в доме на Позняках могла быть взрывчатка: Аваков озвучил версии
Следствие рассматривает несколько версий взрыва в многоэтажном доме в Дарницком районе Киева. Сначала говорилось о взрыве газовоздушной смеси, то есть бытового газа. Теперь озвучена версия о срабатывании неизвестного взрывного устройства.
Министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал журналистам, что полиция пока не отвергла версию о взрывчатке. Подтвердить или опровергнуть эту теорию должна специальная экспертиза. На месте разрушения взяты образцы материалов и уже переданы экспертам.
Мэр Киева Виталий Кличко также подтвердил, что версия о срабатывании взрывного устройства изучается наравне с остальными. Сказать, какая из теорий более вероятна, могут исключительно специалисты-взрывотехники.
Прокуратура Киева открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение правил безопасности при обращении с газом, что привело к тяжелым последствиям, гибели и травмированию людей).
Напомним, утром 21 июня в десятиэтажном доме по адресу Соломии Крушельницкой, 1/5, прогремел взрыв. Разрушены межэтажные перекрытия с четвертого по восьмой этаж. В подъезде, который был поврежден взрывом, официально проживали до 100 человек. Эвакуирован 21 жилец, двое человек погибли, трое с травмами отправлены в больницу. Разбор завалов продолжается.
Фото Поліція Києва/Facebook
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