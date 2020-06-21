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Происшествия

От квартиры остался один коридор: спасшаяся жительница дома на Позняках рассказала о взрыве

14:46 21 июня 2020
взрыв

Жители разрушенного взрывом дома в Киеве говорят, что от некоторых квартир остался только коридор. Перекрытия между этажами вследствие взрыва рухнули вниз. Такая же судьба постигла и часть маршевых пролетов.

Некоторые жильцы банально не могли спуститься на первый этаж и выбежать из дома — лестниц к тому моменту в здании уже не было.

«Я проснулась от того, что меня подбросило на кровати… Я побежала к входной двери. Она не открывалась. Заклинило… Сосед выломал двери. Я забежала к нему в квартиру и увидела, что от его квартиры осталась только часть — коридор уцелел, а вот вместо одной комнаты осталась сплошная дыра, комнаты не осталось», — рассказала одна из жительниц дома в комментарии ГолосUA.

Ввиду отсутствия в доме лестниц пострадавшим пришлось ждать, пока спасатели смогут их эвакуировать через крышу.

Напомним, по предварительным данным, дом готовят к демонтажу, поскольку его состояние внушает опасение. Жильцов временно разместят в ближайшем интернате.

Фото ДСНС України/Facebook

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