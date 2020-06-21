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18-летняя российская блогерша, заработавшая первый миллион в 15 лет, погибла на Бали (фото, видео)
На Бали погибла популярная 18-летняя российская блогерша Анастасия Тропицель. Она разбилась насмерть в аварии на мотоцикле. О смерти Насти на ее странице в Instagram сообщила ее мама. «К сожалению, нашей Настеньки уже нет с нами. Я не могу в это поверить», — написала она.
Издание Starhit сообщает, что девушка не справилась с управлением. Мотоцикл врезался в разделительный бордюр, после чего Анастасия упала, получив тяжелую травму головы, и скончалась на месте.
На аккаунт Тропицель подписаны миллион человек. Она утверждает, что заработала свой первый миллион рублей в 15 лет. Анастасия вела развлекательный блог на YouTube, публикуя видео о покупках и путешествиях. Вела страницу в Instagram. Со временем, школьница перешла на домашнее обучение, а потом и вовсе бросила учебу. Последние месяцы жизни девушка провела на Бали с семьей.
«Вдохновляю делать то, что нельзя. Выращиваю тебе крылья и отправляю на фриланс», — характеризовала свою деятельность Анастасия.
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