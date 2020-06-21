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Коронавирус убил уникального экс-футболиста (фото, видео)
В Багдаде на 57-м году жизни умер бывший футболист сборной Ирака Ахмед Ради. Неделю назад спортсмена доставили в больницу после того, как у него был диагностирован коронавирус, но затем отпустили домой. 18 июня Ахмеда вновь доставили в лечебное учреждение после того, как его состояние ухудшилось, а через три дня он скончался.
Ради за годы игровой карьеры, с 1982-го по 1999-й, выступал в основном на родине, лишь однажды уехав в «командировку» в катарский «Аль-Вакра». В составе сборной Ирака провел 121 матч, забив 62 мяча. Среди них — и уникальный: гол в ворота сборной Бельгии на ЧМ-1986, который стал первым и пока последним для сборной страны в финальных турнирах мировых первенств.
Вместе с национальной командой Ради дважды, в 1985-м и 1988-м, стал победителем Кубка арабских наций, а также был в олимпийской команде на Играх-1988 в Сеуле. В 1988-м был назван лучшим футболистом Азии, а в 1999-м вошел в топ-10 лучших футболистов Азии XX столетия.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что скончался легендарный футболист, обладатель двух Кубков чемпионов в составе миланского «Интера» Марио Корсо.37
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