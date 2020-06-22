Украина

В Черногории открыли реабилитационный центр для военных из Украины

В заявившей о своей победе над коронавирусом Черногории, в городе Сутоморе на побережье Адриатического моря открыли реабилитационный центр для украинских военных.

Об этом написал на своей странице в Facebook консул Украины Михаил Шматов.

«Вчера в городе Сутоморе был торжественно открыт Украинский реабилитационный центр», — отметил украинский дипломат.

По его словам, именно на базе данного центра будет в будущем будут проходить реабилитацию наши украинские военные.

«Это та цель, к которой шаг за шагом, мы с помощью нашей диаспоры идем», — резюмировал консул.

Также Михаил Шматов опубликовал фото учреждения для раненых бойцов ВСУ.

Напомним, в прошлом году помощь с реабилитацией украинских военнослужащих пообещала открыть Эстония.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Черногория позволила въезд иностранным туристам. При этом власти страны сформировали три списка стран в зависимости от количества активных и новых случаев коронавирусной инфекции. Украина относится к категории стран, граждане которых могут въехать в Черногорию с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус. При этом тест должен быть сделан не ранее, чем за 48 часов до поездки, и обязательно в аккредитованных лабораториях. Вместе с Украиной в перечень вошли Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Турция, Израиль, Польша, Румыния, Италия.

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